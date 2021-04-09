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Вигорання і відсутність сил жити: доктор розповіла, як побороти весняну апатію

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 09:11
Вигорання і відсутність сил жити: доктор розповіла, як побороти весняну апатію Тетяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Пацієнти з приходом весни регулярно "висувають" доктору один і той же набір скарг і заклопотаність втомою і вітамінами.

Про це у своєму пості Instagram розповіла лікар, дієтолог Тетяна Лакуста.⠀

"Втома зустрічається не тільки через дефіцит вітамінів, адже авітаміноз вже не зустрічається як діагноз зараз, у період постійного доступу до фруктів - овочів, тому сподіватися тільки на мультивітамінний комплекс при хронічній втомі не вийде", - написала Лакуста.

Вигорання і відсутність сил жити: доктор розповіла, як побороти весняну апатіюПотрібно розбиратися з причинами, впевнена Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Деякі причини підвищеної втоми:

  • Вісцеральне ожиріння.

У чоловіків з віком знижуються рівні тестостерону, з'являється схильність до накопичення жиру навколо талії. Накопичення жиру ще більше знижує тестостерон, завдяки ферменту жирової тканини - ароматазі, вона збільшує кількість естрогену і знижує тестостерон у чоловіків.

Наслідок: знижується лібідо, погіршується статева функція, погіршується ріст бороди, наростає швидка стомлюваність, підвищується холестерин, погіршується робота печінки.

  • Тривожно-депресивний стан. Тривала тривога вимотує людину, тому з'являється багато соматичних проявів її - синдром роздратованого кишечника, болі в тілі, хронічна втома, пітливість, реактивний сечовий міхур, болі при статевому акті.

Проблема в тому, що і лікарі часто самі живуть у вигорянні, тому терпляче зрозуміти, вислухати та заспокоїти не завжди виходить - людина йшла за зниженням тривоги, а вийшло навпаки.

  • Проблема з щитовидною залозою. Ранні симптоми: втома/депресія, мерзлявость, зростання ваги, сухість шкіри, уповільнений ріст волосся, депресія, зниження рівня заліза.
  • Залізо - це історія більше про жінок, але зустрічається й у чоловіків", - розповіла Тетяна.⠀

Як висновок, Лакуста порадила від весняно втоми: щорічний чекк-ап організму, здорові звички в їжі, стрес зливати в спорт, розмови, хобі, але не в келих і куріння.⠀

Куріння призводить до ендотеліальної дисфункції, далі - еректильна дисфункція в молодості, а таккож високий ризик інфаркту та інсульту в зрілому віці!⠀

"Якщо на роботі проблеми, вдома стреси, поганий сон, спорту немає, їжею заїдається стрес, сексу немає - це все здоров'я не додає. Тут одними вітамінами справу не виправиш", - підсумувала лікар.

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