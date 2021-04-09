Выгорание и отсутствие сил жить: доктор рассказала, как побороть весеннюю апатию

Пациенты с приходом весны регулярно "выдвигают" доктору один и тот же набор жалоб и озабоченность усталостью и витаминами.
Об этом в своем посте в Instagram рассказала доктор, диетолог Татьяна Лакуста.⠀
"Усталость встречается не только из-за дефицита витаминов, ведь авитаминоз уже не встречается как диагноз сейчас, в период круглогодичного доступа к фруктам - овощам, поэтому надеяться только на мультивитаминный комплекс при хронической усталости не получится", - написала Лакуста.
У мужчин с возрастом снижаются уровни тестостерона, появляется предрасположенность к накоплению жира вокруг талии. Накопление жира еще больше снижает тестостерон, благодаря ферменту жировой ткани - ароматазе, она увеличивает количество эстрогена и снижает тестостерон у мужчин.
Следствие: снижается либидо, ухудшается половая функция, ухудшается рост бороды, нарастает быстрая утомляемость, повышается холестерин, ухудшается работа печени.
Проблема в том, что и врачи часто сами живут в выгорании, поэтому терпеливо понять, выслушать и успокоить не всегда получается - человек шел за снижением тревоги, а получилось наоборот.
Как вывод, Лакуста посоветовала от весенне усталости: ежегодный чекк-ап организма, здоровые привычки в еде, стресс сливать в спорт, разговоры, хобби, но не в бокал и курение.⠀
Курение - равно эндотелиальная дисфункция, равно - эректильная дисфункция в молодости, расно - высокий риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте!⠀
"Если на работе проблемы, дома стрессы, сон неважный, спорта нет, едой заедается стресс, секса нет - это все здоровья не прибавляет. Тут одними витаминами дело не поправишь", - подытожила доктор.
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