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Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередь

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Вторник 16 ноября 2021 11:01
Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередь Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие убеждены, что за выпадение волос ответственны дефициты железа и гормонов щитовидной железы. Но на самом деле для начала стоит проверить инсулин, хоть связь и не слишком очевидна.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.

Инсулинорезистентность - это снижение чувствительности клеток к действию инсулина. Инсулин - это гормон, когда он повышен, он будет влиять на баланс других гормонов в организме.

Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередьВолосы могут сыпаться по неожиданным причинам (фото: pexels.com)

При чем здесь инсулин

  • Так, инсулинорезистентность у женщин может влиять на повышение "мужских" гормонов - андрогенов, а повышение андрогенов может влиять на выпадение волос.
  • При инсулинорезистентности в организме возникает дефицит витамина D и магния. Они отвечают за усвоение кальция. Если их мало - кальций будет откладываться в тканях и сосудах.
  • Со временем сосуды забиваются кальциевыми солями (кальцинируются) - и это приводит к нарушению кровообращения. Это тоже приводит к выпадению волос, так как при нарушении кровообращения не происходит доставки питательных веществ.
  • У мужчин с облысением наряду с повышенными андрогенами также встречается инсулинорезистентность.

Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередьВыпадают волосы? Проверьте, что вы едите (фото: pexels.com)

С чем связана инсулинорезистентность

Конечно, с чрезмерным употреблением сахаров и быстрых углеводов. Будь то хлеб и любая выпечка, соусы, соки, газированные напитки.

Кто любит суши? А вы знаете, что помимо того, что белый рис сам по себе является быстрым углеводом, так в него добавляется большое количество сахара, чтобы в суши он был вкусный. Сахар есть даже там, где мы даже не подозреваем.

Добавьте сюда еще сидячий образ жизни, стрессы. Часто это прямой путь к лишнему весу и сахарному диабету 2 типа.

Так что, если проблемы с волосами, самое время проверить свой инсулин.

Раньше нутрициолог назвала средство, способное возродить печень.

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