ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Випадає волосся: дієтолог розповіла, що потрібно перевір в першу чергу

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 11:01
Випадає волосся: дієтолог розповіла, що потрібно перевір в першу чергу Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто переконаний, що за випадіння волосся відповідальні дефіцити заліза і гормонів щитовидної залози. Але насправді для початку варто перевірити інсулін, хоч зв'язок і не дуже очевидний.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог та дієтолог Марина Сергєєва.

Інсулінорезистентність - це зниження чутливості клітин до дії інсуліну. Інсулін - це гормон, коли він підвищений, він буде впливати на баланс інших гормонів в організмі.

Випадає волосся: дієтолог розповіла, що потрібно перевір в першу чергуВолосся можуть сипатися з несподіваних причин (фото: pexels.com)

До чого тут інсулін

  • Так, інсулінорезистентність у жінок може впливати на підвищення "чоловічих" гормонів - андрогенів, а підвищення андрогенів може впливати на випадання волосся.
  • При інсулінорезистентності в організмі виникає дефіцит вітаміну D і магнію. Вони відповідають за засвоєння кальцію. Якщо їх мало - кальцій буде відкладатися в тканинах і судинах.
  • Згодом судини забиваються кальцієвими солями ( кальцинуються) - і це призводить до порушення кровообігу. Це теж призводить до випадіння волосся, бо при порушенні кровообігу не відбувається доставки поживних речовин.
  • У чоловіків з облисінням поряд з підвищеними андрогенами також зустрічається інсулінорезистентність.

Випадає волосся: дієтолог розповіла, що потрібно перевір в першу чергуВипадає волосся? Перевірте, що ви їсте (фото: pexels.com)

З чим пов'язана інсулінорезистентність

Звичайно, з надмірним вживанням цукрів і швидких вуглеводів. Будь то хліб і будь-яка випічка, соуси, соки, газовані напої.

Хто любить суші? А ви знаєте, що крім того, що білий рис сам по собі є швидким вуглеводом, так в нього додається велика кількість цукру, щоб в суші він був смачний. Цукор є навіть там, де ми навіть не підозрюємо.

Додайте сюди ще сидячий спосіб життя, стреси. Часто це прямий шлях до зайвої ваги і цукрового діабету 2 типу.

Тож, якщо є проблеми з волоссям, саме час перевірити свій інсулін.

Раніше нутриціолог назвала засіб, що здатний відродити печінку.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз
Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз