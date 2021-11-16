Випадає волосся: дієтолог розповіла, що потрібно перевір в першу чергу

Багато хто переконаний, що за випадіння волосся відповідальні дефіцити заліза і гормонів щитовидної залози. Але насправді для початку варто перевірити інсулін, хоч зв'язок і не дуже очевидний.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог та дієтолог Марина Сергєєва.

Інсулінорезистентність - це зниження чутливості клітин до дії інсуліну. Інсулін - це гормон, коли він підвищений, він буде впливати на баланс інших гормонів в організмі.

Волосся можуть сипатися з несподіваних причин (фото: pexels.com)

До чого тут інсулін

Так, інсулінорезистентність у жінок може впливати на підвищення "чоловічих" гормонів - андрогенів, а підвищення андрогенів може впливати на випадання волосся.

При інсулінорезистентності в організмі виникає дефіцит вітаміну D і магнію. Вони відповідають за засвоєння кальцію. Якщо їх мало - кальцій буде відкладатися в тканинах і судинах.

Згодом судини забиваються кальцієвими солями ( кальцинуються) - і це призводить до порушення кровообігу. Це теж призводить до випадіння волосся, бо при порушенні кровообігу не відбувається доставки поживних речовин.

У чоловіків з облисінням поряд з підвищеними андрогенами також зустрічається інсулінорезистентність.

Випадає волосся? Перевірте, що ви їсте (фото: pexels.com)

З чим пов'язана інсулінорезистентність

Звичайно, з надмірним вживанням цукрів і швидких вуглеводів. Будь то хліб і будь-яка випічка, соуси, соки, газовані напої.

Хто любить суші? А ви знаєте, що крім того, що білий рис сам по собі є швидким вуглеводом, так в нього додається велика кількість цукру, щоб в суші він був смачний. Цукор є навіть там, де ми навіть не підозрюємо.

Додайте сюди ще сидячий спосіб життя, стреси. Часто це прямий шлях до зайвої ваги і цукрового діабету 2 типу.

Тож, якщо є проблеми з волоссям, саме час перевірити свій інсулін.