Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередь

Многие убеждены, что за выпадение волос ответственны дефициты железа и гормонов щитовидной железы. Но на самом деле для начала стоит проверить инсулин, хоть связь и не слишком очевидна.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.
Инсулинорезистентность - это снижение чувствительности клеток к действию инсулина. Инсулин - это гормон, когда он повышен, он будет влиять на баланс других гормонов в организме.
Конечно, с чрезмерным употреблением сахаров и быстрых углеводов. Будь то хлеб и любая выпечка, соусы, соки, газированные напитки.
Кто любит суши? А вы знаете, что помимо того, что белый рис сам по себе является быстрым углеводом, так в него добавляется большое количество сахара, чтобы в суши он был вкусный. Сахар есть даже там, где мы даже не подозреваем.
Добавьте сюда еще сидячий образ жизни, стрессы. Часто это прямой путь к лишнему весу и сахарному диабету 2 типа.
Так что, если проблемы с волосами, самое время проверить свой инсулин.
Раньше нутрициолог назвала средство, способное возродить печень.