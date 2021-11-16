Выпадают волосы: диетолог рассказала, что нужно проверь в первую очередь

Инсулинорезистентность - это снижение чувствительности клеток к действию инсулина. Инсулин - это гормон, когда он повышен, он будет влиять на баланс других гормонов в организме.

Волосы могут сыпаться по неожиданным причинам (фото: pexels.com)

При чем здесь инсулин

Так, инсулинорезистентность у женщин может влиять на повышение "мужских" гормонов - андрогенов, а повышение андрогенов может влиять на выпадение волос.

При инсулинорезистентности в организме возникает дефицит витамина D и магния. Они отвечают за усвоение кальция. Если их мало - кальций будет откладываться в тканях и сосудах.

Со временем сосуды забиваются кальциевыми солями (кальцинируются) - и это приводит к нарушению кровообращения. Это тоже приводит к выпадению волос, так как при нарушении кровообращения не происходит доставки питательных веществ.

У мужчин с облысением наряду с повышенными андрогенами также встречается инсулинорезистентность.

Выпадают волосы? Проверьте, что вы едите (фото: pexels.com)

С чем связана инсулинорезистентность

Конечно, с чрезмерным употреблением сахаров и быстрых углеводов. Будь то хлеб и любая выпечка, соусы, соки, газированные напитки.

Кто любит суши? А вы знаете, что помимо того, что белый рис сам по себе является быстрым углеводом, так в него добавляется большое количество сахара, чтобы в суши он был вкусный. Сахар есть даже там, где мы даже не подозреваем.

Добавьте сюда еще сидячий образ жизни, стрессы. Часто это прямой путь к лишнему весу и сахарному диабету 2 типа.

Так что, если проблемы с волосами, самое время проверить свой инсулин.