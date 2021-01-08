Как выйти из праздничного "зажора": простая и действенная схема от диетолога
Череда новогодних праздников постепенно подходит к концу, а это значит, что пора восстанавливаться после сытных застолий. О том, как это правильно сделать рассказала диетолог Ева Шишова.
На странице в Instagram она опубликовала топ-8 секретов, которые помогут выйти из новогоднего "зажора". Вот простые лайфхаки, как пережить праздники с пользой для здоровья и фигуры:
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1.Начните есть больше сырых овощей:⠀
- они заполняют желудок
- хорошо воздействуют на ЖКТ
- очищают кишечник.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Включите в свой рацион ежедневно 30 г клетчатки или 50 г отрубей. Это поможет вывести токсины.
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3.Добавьте в каждый прием пищи белок (рыба, мясо, птица, творог, яйца)
- белок насыщает
- содержит аминокислоты, необходимые для создания новых клеток, чтобы организм быстрее регенерировался.
4.Пейте около 2 л воды в день, даже если очень тяжело. Хотя бы 3-5 дней, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость и токсины.
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5.Делайте по утрам зарядку, чтобы запустить метаболизм, благодаря которому все реакции и вывод всего лишнего будут происходить быстрее.
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6. Исключите жареную пищу. Употребляйте только нерафинированное масло – в салаты.
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7.Ешьте за 2-3 часа до сна, чтобы ночью не перегружать организм.
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8.Будьте активными! Не сидите целыми днями на одном месте, занимайтесь зимними видами спорта или как минимум тренеруйтесь дома.
Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина озвучила топ-5 правил, как не объесться во время праздничного ужина.
Кстати, диетолог Наталия Самойленко назвала топ-5 секретов, как не переесть в гостях.