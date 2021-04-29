ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ПП

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 08:33
Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ПП Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Каждый, кто встает на путь здорового образа жизни и правильного питания, рано или поздно задумывается о том, что закупить в магазине?

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова решила облегчить задачу тем, кто сейчас на старте, и в своем Instagram предложила топ продуктов для новичков в ПП.

Правильно сбалансированное питание состоит из рациона, в который входят:

  • Сложные углеводы
  • Белки
  • Жиры
  • Клетчатка

Сложные углеводы

Углеводы - это наша энергия. Они содержатся в большинстве продуктов, но лучше всего получать их из картофеля, зерновых, бобовых и макаронных изделий.

Белки

Любой список продуктов должен включать белки. Это строительный материал для мышечной массы, синтеза гормонов и ферментов. Лучшие источники белка - это яйца, творог, нежирное мясо, морепродукты и рыба. Кстати, субпродукты тоже подойдут, но в умеренных количествах.

Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ПП

Иллюстративное фото (pexels.com)

Жиры

Игнорировать или исключать жиры - неверная стратегия. Без жиров ухудшается состояние волос, кожи, ногтей и здоровья в целом. Получать жиры я рекомендую из растительных масел, орехов, семечек и рыбы.

Клетчатка

Клетчатка способствует длительном насыщению и налаживает работу ЖКТ. Я рекомендую своим пациентам уделять ей особое внимание, употреблять овощи, фрукты, сухофрукты, зелень и ягоды, не только свежие, но и замороженные.

Рекомендации при покупке:

  • Перед походом в магазин, я рекомендую составить список покупок и строго ему следовать.
  • Не закупать сразу много, чтобы продукты оставались свежими, максимум на неделю.
  • Исключить: промышленные сладости, мучные изделия, жареное, соленое и копченое, алкоголь.


Смотрите на фото ниже ТОП-10 продуктов для ПП, а также списки продуктов по группам.

Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППЧто взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ППИллюстративное фото (instagram.com/doctor_dianova)

Ранее нутрициолог назвала 3 продукта, которые сильно вредят нашей коже - лучше убрать их из рациона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровое питание диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Чистый четверг 29 апреля: что строго запрещено делать в этот день
Чистый четверг 29 апреля: что строго запрещено делать в этот день