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Що взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ПП

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 08:33
Що взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ПП Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Кожен, хто встає на шлях здорового способу життя і правильного харчування, рано чи пізно замислюється про те, що закупити в магазині?

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова вирішила полегшити завдання тим, хто зараз на старті, і в своєму Instagram запропонувала топ продуктів для новачків в ПП.

Правильно збалансоване харчування складається з раціону, в який входять:

  • Складні вуглеводи
  • Білки
  • Жир
  • Клітковина

Складні вуглеводи

Вуглеводи - це наша енергія. Вони містяться в більшості продуктів, але найкраще отримувати їх з картоплі, зернових, бобових і макаронних виробів.

Білки

Будь-який список продуктів повинен включати білки. Це будівельний матеріал для м'язової маси, синтезу гормонів і ферментів. Кращі джерела білка - це яйця, сир, нежирне м'ясо, морепродукти і риба. До речі, субпродукти теж підійдуть, але в помірних кількостях.

Що взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ПП

Ілюстративне фото (pexels.com)

Жир

Ігнорувати або виключати жири - невірна стратегія. Без жирів погіршується стан волосся, шкіри, нігтів і здоров'я в цілому. Отримувати жири я рекомендую з рослинних масел, горіхів, насіння і риби.

Клітковина

Клітковина сприяє тривалому насиченню і налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту. Я рекомендую своїм пацієнтам приділяти їй особливу увагу, вживати овочі, фрукти, сухофрукти, зелень і ягоди, не тільки свіжі, але і заморожені.

Рекомендації при покупці:

  • Перед походом в магазин рекомендую скласти список покупок і строго йому слідувати.
  • Не закуповувати відразу багато, щоб продукти залишалися свіжими, максимум на тиждень.
  • Виключити: промислові солодощі, борошняні вироби, смажене, солоне і копчене, алкоголь.


Дивіться на фото нижче ТОП - 10 продуктів для ПП, а також списки продуктів по групах.

Що взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППЩо взяти в магазині: топ-10 продуктів для новачків в ППІлюстративне фото (instagram.com/doctor_dianova)

Раніше нутриціолог назвала 3 продукти, які сильно шкодять нашій шкірі - краще прибрати їх з раціону.

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