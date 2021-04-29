Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ПП

Правильно сбалансированное питание состоит из рациона, в который входят:

Сложные углеводы

Белки

Жиры

Клетчатка

Сложные углеводы

Углеводы - это наша энергия. Они содержатся в большинстве продуктов, но лучше всего получать их из картофеля, зерновых, бобовых и макаронных изделий.

Белки

Любой список продуктов должен включать белки. Это строительный материал для мышечной массы, синтеза гормонов и ферментов. Лучшие источники белка - это яйца, творог, нежирное мясо, морепродукты и рыба. Кстати, субпродукты тоже подойдут, но в умеренных количествах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Жиры

Игнорировать или исключать жиры - неверная стратегия. Без жиров ухудшается состояние волос, кожи, ногтей и здоровья в целом. Получать жиры я рекомендую из растительных масел, орехов, семечек и рыбы.

Клетчатка

Клетчатка способствует длительном насыщению и налаживает работу ЖКТ. Я рекомендую своим пациентам уделять ей особое внимание, употреблять овощи, фрукты, сухофрукты, зелень и ягоды, не только свежие, но и замороженные.



Рекомендации при покупке:

Перед походом в магазин, я рекомендую составить список покупок и строго ему следовать.

Не закупать сразу много, чтобы продукты оставались свежими, максимум на неделю.

Исключить: промышленные сладости, мучные изделия, жареное, соленое и копченое, алкоголь.



Смотрите на фото ниже ТОП-10 продуктов для ПП, а также списки продуктов по группам.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_dianova)