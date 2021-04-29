Что взять в магазине: топ-10 продуктов для новичков в ПП

Каждый, кто встает на путь здорового образа жизни и правильного питания, рано или поздно задумывается о том, что закупить в магазине?
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова решила облегчить задачу тем, кто сейчас на старте, и в своем Instagram предложила топ продуктов для новичков в ПП.
Правильно сбалансированное питание состоит из рациона, в который входят:
Углеводы - это наша энергия. Они содержатся в большинстве продуктов, но лучше всего получать их из картофеля, зерновых, бобовых и макаронных изделий.
Любой список продуктов должен включать белки. Это строительный материал для мышечной массы, синтеза гормонов и ферментов. Лучшие источники белка - это яйца, творог, нежирное мясо, морепродукты и рыба. Кстати, субпродукты тоже подойдут, но в умеренных количествах.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Игнорировать или исключать жиры - неверная стратегия. Без жиров ухудшается состояние волос, кожи, ногтей и здоровья в целом. Получать жиры я рекомендую из растительных масел, орехов, семечек и рыбы.
Клетчатка способствует длительном насыщению и налаживает работу ЖКТ. Я рекомендую своим пациентам уделять ей особое внимание, употреблять овощи, фрукты, сухофрукты, зелень и ягоды, не только свежие, но и замороженные.
Рекомендации при покупке:
Смотрите на фото ниже ТОП-10 продуктов для ПП, а также списки продуктов по группам.
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