Не заедайте тревогу конфеткой: специалист по питанию рассказала об опасном влиянии сладостей на гормоны
Все думают, что опасность сладостей - в том, что от него поправляются. Но опасность тортов, пирожных, конфет и вообще сахара не только в их калорийности. Все эти вкусности могут негативно влиять на гормональную систему.
Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Йенсен в своем Instagram.
"Большинство людей думают, что сладкое опасно только калорийностью. А зря!", - написала специалист по питанию, приведя в пример доказательство, какую опасность для гормонов может нести сладкое.
Опасность сладостей - не только в калорийности, рассказала Екатерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Все дело в том, рассказала нутрициолог, что сладкое поднимает инсулин.
- "Высокий инсулин приводит к росту кортизола,
- кортизол снижает обмен веществ,
- высокий кортизол приводит к падению уровня прогестерона,
- низкий прогестерон приводит к росту эстрогена (а это главная причина эндометриоза и гормонозависимых новообразований различного характера),
- высокий инсулин приводит к росту мужских гормонов у женщин, и к росту женских - у мужчин с огромным множеством последствий.
Вот так! А вы просто заели очередную тревогу конфеткой или чизкейком. Пусть даже и сыроедческим - без глютена, молока и обычного сахара…", - написала Катерина.
Нутрициолог советует следить за тем, какое количество сладкого вы едите каждый день - и не выходить за пределы "разумного".
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