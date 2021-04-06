Не заїдайте тривогу цукеркою: фахівець з харчування розповіла про небезпечний вплив солодощів на гормони

Усі вважають, що небезпека солодощів - у тому, що від них можна набрати зайвих кіло. Але небезпека тортів, тістечок, цукерок і взагалі цукру не тільки в їх калорійності. Усі ці смаколики можуть негативно впливати на гормональну систему.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram.

"Більшість людей думають, що солодке є небезпечним тільки своєю калорійністю. А даремно!", - написала фахівець з харчування, привівши в приклад доказ, яку небезпеку для гормонів може нести солодке.

Небезпека солодощів - не тільки в калорійності, розповіла Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Вся справа в тому, розповіла нутриціолог, що солодке піднімає інсулін.

"Високий інсулін призводить до зростання кортизолу,

кортизол знижує обмін речовин,

високий кортизол призводить до падіння рівня прогестерону,

низький прогестерон призводить до зростання естрогену (а це головна причина ендометріозу і гормонозалежних новоутворень різного характеру),

високий інсулін призводить до зростання чоловічих гормонів у жінок, і до зростання жіночих - у чоловіків з величезною безліччю наслідків.

Ось так! А ви просто заїли чергову тривогу цукеркою або чізкейком. Нехай навіть і сироїдницьким - без глютену, молока і звичайного цукру...", - написала Катерина.

Отже, нутриціолог радить слідкувати за тим, яку кількість солодощів ві їсте щодня - і не виходити за межі "дозволеного".