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Не заїдайте тривогу цукеркою: фахівець з харчування розповіла про небезпечний вплив солодощів на гормони

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 08:13
Не заїдайте тривогу цукеркою: фахівець з харчування розповіла про небезпечний вплив солодощів на гормони Солодощі впливають на гормони (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Усі вважають, що небезпека солодощів - у тому, що від них можна набрати зайвих кіло. Але небезпека тортів, тістечок, цукерок і взагалі цукру не тільки в їх калорійності. Усі ці смаколики можуть негативно впливати на гормональну систему.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram.

"Більшість людей думають, що солодке є небезпечним тільки своєю калорійністю. А даремно!", - написала фахівець з харчування, привівши в приклад доказ, яку небезпеку для гормонів може нести солодке.

Не заїдайте тривогу цукеркою: фахівець з харчування розповіла про небезпечний вплив солодощів на гормони

Небезпека солодощів - не тільки в калорійності, розповіла Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Вся справа в тому, розповіла нутриціолог, що солодке піднімає інсулін.

  • "Високий інсулін призводить до зростання кортизолу,
  • кортизол знижує обмін речовин,
  • високий кортизол призводить до падіння рівня прогестерону,
  • низький прогестерон призводить до зростання естрогену (а це головна причина ендометріозу і гормонозалежних новоутворень різного характеру),
  • високий інсулін призводить до зростання чоловічих гормонів у жінок, і до зростання жіночих - у чоловіків з величезною безліччю наслідків.

Ось так! А ви просто заїли чергову тривогу цукеркою або чізкейком. Нехай навіть і сироїдницьким - без глютену, молока і звичайного цукру...", - написала Катерина.

Отже, нутриціолог радить слідкувати за тим, яку кількість солодощів ві їсте щодня - і не виходити за межі "дозволеного".

Дивіться, чим замінити солодощі: топ смачних і корисних варіантів від дієтолога.

Читайте також: простий експеримент - фахівець з харчування розповіла, чи потрібно повністю відмовлятися від солодощів.

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