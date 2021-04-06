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Не заедайте тревогу конфеткой: специалист по питанию рассказала об опасном влиянии сладостей на гормоны

Автор: Lite

Все думают, что опасность сладостей - в том, что от него поправляются. Но опасность тортов, пирожных, конфет и вообще сахара не только в их калорийности. Все эти вкусности могут негативно влиять на гормональную систему.

Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Йенсен в своем Instagram.

"Большинство людей думают, что сладкое опасно только калорийностью. А зря!", - написала специалист по питанию, приведя в пример доказательство, какую опасность для гормонов может нести сладкое.

Опасность сладостей - не только в калорийности, рассказала Екатерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Все дело в том, рассказала нутрициолог, что сладкое поднимает инсулин.

  • "Высокий инсулин приводит к росту кортизола,
  • кортизол снижает обмен веществ,
  • высокий кортизол приводит к падению уровня прогестерона,
  • низкий прогестерон приводит к росту эстрогена (а это главная причина эндометриоза и гормонозависимых новообразований различного характера),
  • высокий инсулин приводит к росту мужских гормонов у женщин, и к росту женских - у мужчин с огромным множеством последствий.

Вот так! А вы просто заели очередную тревогу конфеткой или чизкейком. Пусть даже и сыроедческим - без глютена, молока и обычного сахара…", - написала Катерина.

Нутрициолог советует следить за тем, какое количество сладкого вы едите каждый день - и не выходить за пределы "разумного".

Смотрите, чем заменить сладости: топ вкусных и полезных вариантов от диетолога.

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