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В зал с похмелья: тренер рассказал, можно ли заниматься спортом после алкоголя

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Понедельник 03 января 2022 10:07
В зал с похмелья: тренер рассказал, можно ли заниматься спортом после алкоголя Когда можно в зал после алкголя (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всем известно, что употребление алкоголя пагубно сказывается на здоровье. Тем не менее, на праздники без спиртных напитков не обходятся даже спортсмены. Но вот когда возвращаться к тренировкам? Можно ли в зал и на беговую дорожку с похмелья?

Тренер по бегу Владимир Ежов в своем блоге в Instagram дал советы, как вернуться к тренировкам после новогодних праздников.

"Расскажу одну историю: пришел как-то ко мне любитель бега. Он хотел подготовиться к марафону, который будет проходить в Греции. В Афинах достаточно тяжелый марафон, с приличным набором. Подготовка – не из легких.

И все бы ничего, но он признался, что любит водку (прямо так и сказал) и не готов пожертвовать этим удовольствием ради марафона.⠀

Пришлось подстроить программу тренировок так, чтобы он мог восстанавливаться к следующей нагрузке! Звонил потом, счастливый, из Греции – пробежал марафон за 3 часа 48 мин", – рассказал тренер. ⠀

В зал с похмелья: тренер рассказал, можно ли заниматься спортом после алкоголя

Не только с бегом, но с любыми тренировками после алкоголя лучше не спешить (фото: pexels.com)

Вывод: при умеренных количествах алкоголя и достаточном времени для восстановления организма тренировки можно не отменять. Но если хочется серьезного результата, то с алкоголем лучше попрощаться.

"Все мои лучшие результаты и по сей день получаются только при условии исключения алкоголя!", – добавил тренер.⠀

Можно ли бегать с похмелья⠀

Тут важно учитывать, как долго вы занимаетесь спортом.

  • Если вы постоянно тренируетесь, то какую-то серьезную тренировку лучше не делать (предупредите тренера, что отравились, это будет отчасти правда, так как алкоголь отравляет организм).

А вот потрусить на низком пульсе минут 50-60 – пойдут на пользу, первые 20-30 минут будет тяжело, а потом организм включиться и пропотеет.

Не забудьте выпить сорбенты: уголь, полисорб и янтарную кислоту. На второй день лучше отдохнуть или посетить баню, а с третьего должны быть в форме.

  • Но если вы не тренируетесь или занимаетесь мало и нерегулярно, то точно никаких тренировок после алкоголя! И никаких "персоналка оплачена, как я не пойду?!". Запомните: здоровье важнее. Ко всему подходите с головой, берегите себя!

Раньше нутрициолог рассказала, как привести кожу в порядок после праздников.

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