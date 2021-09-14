Замедлить старение и убрать высыпания: топ-10 продуктов для красивой кожи

Все, что мы едим, влияет на нашу кожу. По мере появления исследований мы все больше понимаем связь и все больше делаем выводов, что старение кожи и высыпания на коже можно немного контролировать.

Нутрициолог Ольга Усенко назвала на своей странице в Instagram лучшие продукты для чистой и красивой кожи.

Топ-10 продуктов для идеальной кожи:

1. Жирная рыба - лосось, скумбрия, сельдь.

Они являются богатыми источниками омега-3 жирных кислот, которые важны для поддержания здоровья кожи. А также источник витамина Е и цинка.

2. Авокадо - богат полезными жирами и содержит витамины E и C, которые важны для здоровья кожи.

3. Грецкие орехи - являются хорошим источником незаменимых жиров, цинка, витамина Е, селена - все они являются питательными веществами, которые необходимы коже для сохранения здоровья.

4. Семена подсолнечника - отличный источник питательных веществ, в том числе витамина Е, который является важным антиоксидантом для кожи.

5. Сладкий картофель - отличный источник бета-каротина, который действует как естественный крем для загара и может защитить кожу от солнечных лучей.

6. Сладкий перец - отличный источник бета-каротина, который в организме превращается в витамин А.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Брокколи - содержит много витаминов и минералов, важных для здоровья кожи, включая цинк, витамин А и витамин С.

8. Помидоры - хороший источник витамина С и всех основных каротиноидов, особенно ликопина. Эти каротиноиды защищают кожу от солнечных лучей и помогают предотвратить появление морщин.

9. Красный виноград - содержит ресвератрол. Соединение, которое получают из кожуры красного винограда. Ресвератрол обладает широким спектром преимуществ для здоровья, в том числе уменьшением эффектов старения.

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Черный шоколад - хороший антиоксидант.



Как мы поняли, для кожи нужен витамин Е, цинк, витамин С, витамин А, полезные жиры - поэтому ваш рацион для кожи должен включать эти продукты в достаточном количестве.