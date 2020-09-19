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Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы "Супер Топ-модель по-украински"

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 08:00
Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы "Супер Топ-модель по-украински" Софи Беридзе озвучила рецепт полезного творожного кекса (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Если вам очень хочется сладкого, а шоколад по каким-то причинам есть нельзя, воспользуйтесь рецептом полезного десерта от Софи Беридзе

Чем заменить шоколад или тортик? Признайтесь, этим вопросом вы задаетесь хоть изредка, даже если не считаете себя сладкоежкой.

И все бы ничего, если не вспоминать, что в сладостях содержатся быстрые углеводы. Они моментально всасываются в кровь и грозят не только лишними килограммами, но и диабетом.

Как же удовлетворить свое желание и не навредить организму? Все очень просто: заменить шоколад полезным творожным кексом по рецепту Софи Беридзе - модели-трансгендера из проекта "Супер Топ-модель по-украински", который снимает "Новый канал".

Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы &quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;

Творожный кекс заменит шоколадный торт (фото: pixabay.com)

Главное - готовить этот кекс из цельнозерновой, рисовой или кукурузной муки. В их составе содержатся витамины групп В, Н и Е, кальций, марганец, железо и хром. Другими словами, десерты из таких видов муки не навредят организму, а, наоборот, принесут ему пользу.

Ингредиенты:

  • мука (цельнозерновая, рисовая или кукурузная) - 200-250 г;
  • творог - 200 г;
  • сливочное масло - 130 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • разрыхлитель - 1,5 ч. ложки;
  • изюм, орехи или цукаты - по желанию.

Способ приготовления:

  1. Растопите масло, добавьте к нему яйца и творог. Тщательно перемешайте.
  2. Добавьте в массу разрыхлитель и просейте туда же муку.
  3. По желанию можете добавить изюм, орехи или цукаты. По консистенции тесто для кекса должно напоминать густую сметану.
  4. Залейте получившуюся массу в формочку и отправьте в духовку на час при температуре 170 градусов.
  5. Ваш полезный десерт готов! Приятного аппетита!

И будьте уверены: вам не придется переживать за свою фигуру, если вы замените шоколадные торты подобным вкусным и полезным десертиком.

Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы &quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы &quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы &quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы &quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;

Софи Беридзе держит себя в прекрасной форме (фото: instagram.com/sofiberidze)

Ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом необычного десерта, которым покорила всю семью.

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