Чим замінити шоколад: рецепт корисного кексу від учасниці "Супер Топ-модель по-українськи"

Якщо вам дуже хочеться солодкого, а шоколад з якихось причин є не можна, скористайтеся рецептом корисного десерту від Софі Берідзе

Чим замінити шоколад або тортик? Зізнайтеся, це питання ви ставите хоч зрідка, навіть якщо не вважаєте себе ласунам.

І все б нічого, якщо не згадувати, що в солодощах містяться швидкі вуглеводи. Вони миттєво всмоктуються у кров і загрожують не лише зайвими кілограмами, а й діабетом. Як же задовольнити своє бажання і не нашкодити організму?

Все дуже просто: замінити шоколад корисним сирним кексом за рецептом Софі Берідзе – моделі-трансгендера з проекту "Супер Топ-модель по-українськи", який знімає Новий канал.

Сирний кекс замінить шоколадний торт (фото: pixabay.com)

Головне - готувати цей кекс з цільнозерновий, рисової або кукурудзяного борошна. В їх складі містяться вітаміни груп В, с і Е, кальцій, марганець, залізо і хром. Іншими словами, десерти з таких видів борошна не нашкодять організму, а, навпаки, принесуть йому користь.

Інгредієнти:

борошно (цільнозернове, рисове або кукурудзяне) - 200-250 г;

кисломолочний сир - 200 г;

вершкове масло - 130 г;

яйця - 3 шт.;

розпушувач - 1,5 ч. ложки;

родзинки, горіхи або цукати - за бажанням.

Спосіб приготування:

Розтопіть масло, додайте до нього яйця та сир. Ретельно перемішайте. Додайте в масу розпушувач і просійте туди ж борошно. За бажанням можете додати родзинки, горіхи або цукати. За консистенцією тісто для кексу має нагадувати густу сметану. Залийте отриману масу у форму й відправте в духовку на годину при температурі 170 градусів. Ваш корисний десерт готовий! Смачного!

І будьте впевнені: вам не доведеться переживати за свою фігуру, якщо ви заміните шоколадні торти таким смачним і корисним десертиком.

Софі Берідзе тримає себе у чудовій формі (фото: instagram.com/sofiberidze)

Раніше Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту, яким підкорила всю сім'ю.