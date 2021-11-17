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Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железы

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Среда 17 ноября 2021 19:01
Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железы Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Правда, что капусту вредно есть при заболеваниях щитовидной железы? Есть продукты, которые называют зобогенными. Зоб - это увеличение щитовидной железы.

Они содержат вещества гойтрогены, которые подавляют производство гормонов ЩЖ и, соответственно, нарушают ее функции.

К таким продуктам относятся крестоцветные, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железыКапуста (фото: pexels.com)

Крестоцветные - это не только капуста: белокочанная, савойская, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби, кимчи.

А также:

  • Кресс-салат, руккола,
  • Хрен, брюква,
  • Просо, кукуруза,
  • Салат мицуна,
  • Листовая горчица,
  • Персики, груши, клубника,
  • Арахис, кедровые орехи,
  • Редька, редис,
  • Рапс, репа,
  • Соя,
  • Шпинат,
  • Батат (сладкий картофель),
  • Молодые побеги бамбука,
  • Кассава.

Гойтрогены могут встречаться не только в продуктах, а также в воде, воздухе и лекарственных средствах.

Зобогенный продукт: врач рассказала, вредно ли есть капусту при заболеваниях щитовидной железы

Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)

Кому действительно стоит ограничить крестоцветные

1. Действие гойтрогенов может проявить свое влияние у пациентов с явным дефицитом йода, если они будут есть капусту в больших количествах.⠀

Все крестоцветные овощи выделяют глюкозинолаты, тиоцианаты и изотиоцианаты - серосодержащие соединения, которые препятствуют доставке йода в щитовидную железу.

2. Накопление гойтрогенов может произойти, если состояние кишечника не в норме (СИБР). После работы с ЖКТ такие продукты можно опять вводить в рацион.⠀

Если щитовидная железа удалена, вам не стоит беспокоиться о влиянии гойтрогенов.

Известно, что кулинарная обработка: приготовление на пару, тушение, запекание, квашение, почти полностью нейтрализует глюкозинолаты.

Изабелла Венц, книгу которой "Протокол Хашимото" я рекомендую прочесть всем, у кого есть проблемы с ЩЖ, также не советует полностью исключать крестоцветные из рациона.

Единственный гойтроген, которого стоит избегать в любом виде - это соя. Она блокирует деятельность фермента ТПО, соединяющего йод с тирозином.

Раньше нутрициолог рассказала, что стоит проверить в первую очередь, если выпадают волосы.

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