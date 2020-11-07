Держите под контролем эмоции: гороскоп для женщин с 9 по 15 ноября

Гороскоп на ноябрь говорит о том, что наступает период сложных ситуаций, выборов и возможностей. Некоторые представители зодиакального созвездия могут кардинально поменять свою жизнь, сменить работу или найти любовь всей своей жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 9 по 15 ноября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

На этой неделе Овнам стоит сосредоточиться на деловой сфере и именно там звезды сулят большую удачу. С 9 по 13 ноября будет важно вовремя выполнять все задуманное и не забывать восполнить свою энергию. Эмоции будут настолько сильны в ближайшие дни, что поможет уединение и специальные практики.

Женщина-Телец

Решительность станет важной в ближайшие дни и это касается не только работы, но и личной жизни. Умение сосредоточиться и активность в делах помогут достичь успеха. А вот в личных отношениях понадобится смелость для серьезного разговора, который поможет глубже понять партнера или не упустить шанс знакомства с тем, кто вызывает симпатию.

Женщина-Близнецы

Постарайтесь больше времени проводить со своей семьей. Именно поддержка близких поможет на этой неделе достичь новых вершин. Если вас посетит идея смены имиджа, то наступает самое благоприятное время, чтобы это воплотить в жизнь. В общении ищите компромиссы и избегайте конфликтов.

Женщина-Рак

Обратите внимание на свое настроение и постарайтесь избавиться от негатива. Дурные мысли, грусть и тоска начнут тормозить ваше развитие и успех. Если одолеть осеннюю меланхолию будет сложно, то используйте медитации и настрой на успех и оптимизм. Позитивное состояние поможет привлечь успех, очаровать окружающих и расположить нужных людей к себе.

Женщина-Лев

Львов ожидает насыщенная и интересная неделя как в делах, так и в личной жизни. Внимательно следите за собой и своими эмоциями, не допускайте агрессии. Достичь успеха поможет напор и активность. Потакание отрицательным эмоциям могут привести к потере репутации, а дурные черты характера могут оттолкнуть близких людей.

Женщина-Дева

С понедельника можно смело начинать борьбу за свое благополучие, так как энергетика планет и звезд будет во всем сопутствовать. У вас получится блестяще справиться со своей работой и привлечь финансовые вливания. На выходных займитесь укреплением семейных отношений, а одиноким Девам не стоит отказываться от знакомств.

Женщина-Весы

На этой неделе для привлечения перемен вам понадобится активность и позитивное настроение. Можете смело браться за важные задачи, менять имидж, начинать что-то новое. Сохранить энергию вам помогут приятные дела и нацеленность на результат. На выходных запланируйте спокойный отдых.

Женщина-Скорпион

Звезды к вам благосклонны и будут усиленно помогать в общении и новых знакомствах. Не стоит огорчаться одиноким Скорпионам, если поиск любви не привел к нужному результату. Вы сможете найти нового, но верного и преданного друга. В отношение финансов и карьеры неделя будет удачной.

Женщина-Стрелец

С 9 по 15 ноября Стрельцам стоит отказаться от спешки и спонтанных решений. Ваша активность будет настолько высока, что это будет раздражать окружающих. Привести себя в чувство будет очень важно, так как это обязательное условие для успешной работы, общения с коллегами, друзьями и семьей. Неделя принесет вам позитивные изменения, но стоит вдумчиво относиться к каждому шагу, все продумывать и анализировать.

Женщина-Козерог

Неделя станет сказочной, но для этого придется выполнить несколько условий. Нужно обрести уверенность в себе, справиться со страхами. Это поможет обойти стороной все проблемы, неприятных людей и преграды на пути к личному счастью. В обществе вам поможет утвердиться самооценка и настрой.

Женщина-Водолей

Уделите время не только работе, но и своей семье. Понимание между близкими людьми и их поддержка станут очень важными на этой неделе. Не игнорируйте просьбы со стороны ваших родных, исключите обиды и претензии – это может привести к серьезным конфликтам и ссорам в отношениях.

Женщина-Рыбы

Займитесь собой и перестаньте нервничать по пустякам. Стресс может привести к недомоганиям, а также стать причиной конфликта с коллегами или близкими людьми. Поддержка родных поможет справиться с трудностями и не даст вам обращать внимания на внешние раздражители.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым ноябрь принесет невероятную любовь.