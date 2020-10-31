Гороскоп на 31 октября - 1 ноября: знаки Зодиака, на которых свалится счастье

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака сказочно повезет на выходных

Гороскоп на ноябрь 2020 года гласит о том, что последний осенний месяц будет сложным и напряженным для большинства представителей зодиакального созвездия. После 3 ноября Меркурий вернется в свое обычное состояние, и многие процессы пойдут в ином направлении.

Астрологи рассказали, для кого из знаков Зодиака ноябрь начнется с невероятного счастья и удачи. Об этом сообщает ТСН.

Телец

На этих выходных Тельцы почувствуют необыкновенную душевную легкость и раскрепощенность, что с представителями этого знака бывает весьма нечасто. Они перестанут сдерживать свои душевные порывы и это поможет им наладить отношения с самыми близкими людьми. Наступит благоприятный момент, а обстоятельства будут этому способствовать и кто-то, о ком давно Тельцы мечтали, станет намного ближе.

Близнецы

Ваши смелые и решительные действия помогут реализовать самые заветные мечты. Отношение к тем делам, которые ранее казались недосягаемыми, внезапно сменит свой вектор с "минуса" на "плюс". Придет понимание и осознание того, в какую сторону нужно двигаться. Постарайтесь в последний момент не сдать назад, испугавшись трудностей.

Дева

Девам на выходных стоит начать новое дело, о котором давно мечтали. Эти дни окажутся удачными для деловых переговоров с партнерами и людьми, которые имеют значение в продвижении проекта. Встречу лучше всего устроить в неформальной и не официальной обстановке, это поможет найти общий язык и достигнуть договоренностей. Самый яркий успех ждет представителей творческих профессий.

Скорпион

Отложите вашу грусть, которая вами владеет в последнее время, в сторону и устройте большой праздник. Пригласите гостей и отпразднуйте что-то веселое, хотя бы Хэллоуин. Постарайтесь придумать отличные развлечения, игры и конкурсы. Чем веселее и активнее вы проведете эти выходные, тем ярче будет складываться ваша жизнь в ближайшие недели. Не скупитесь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут круто изменить свою жизнь в ноябре.

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