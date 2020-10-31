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Гороскоп на 31 жовтня -1 листопада: знаки Зодіаку, на яких звалиться щастя

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 06:00
Гороскоп на 31 жовтня -1 листопада: знаки Зодіаку, на яких звалиться щастя Гороскоп на 31 жовтня - 1 листопада (Колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку казково пощастить на вихідних

Гороскоп на листопад 2020 року свідчить про те, що останній осінній місяць буде важким і напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Після 3 листопада Меркурій повернеться у свій звичайний стан, і багато процесів підуть в іншому напрямку.

Астрологи розповіли, для кого зі знаків Зодіаку листопад розпочнеться з неймовірного щастя та удачі. Про це повідомляє ТСН.

Телець

На цих вихідних Тельці відчують надзвичайну душевну легкість і розкутість, що з представниками цього знаку буває дуже нечасто. Вони перестануть стримувати свої душевні пориви й це допоможе їм налагодити стосунки з найближчими людьми. Настане сприятливий момент, а обставини будуть цьому сприяти та хтось, про кого давно Тельці мріяли, стане набагато ближче.

Близнюки

Ваші сміливі та рішучі дії допоможуть реалізувати найзаповітніші мрії. Ставлення до тих справ, які раніше здавалися недосяжними, раптово змінить свій вектор з "мінуса" на "плюс". Прийде усвідомлення того, в яку сторону потрібно рухатися. Постарайтеся в останній момент не здати назад, злякавшись труднощів.

Діва

Дівам на вихідних варто почати нову справу, про яку давно мріяли. Ці дні виявляться вдалими для ділових переговорів з партнерами та людьми, які мають значення у просуванні проєкту. Зустріч найкраще влаштувати в неформальній і не офіційній обстановці, це допоможе знайти спільну мову та досягти домовленостей. Самий яскравий успіх чекає представників творчих професій.

Скорпіон

Відкладіть вашу журбу, яка вами володіє останнім часом, в бік і влаштуйте велике свято. Запросіть гостей та відсвяткуйте щось веселе, хоча б Гелловін. Постарайтеся придумати відмінні розваги, ігри та конкурси. Чим веселіше та активніше ви проведете ці вихідні, тим яскравіше буде складатися ваше життя в найближчі тижні. Не скупіться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку зможуть круто змінити своє життя в листопаді.

А також розповідали про те, кому зірки обіцяють неймовірний роман в листопаді.

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