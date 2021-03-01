Гороскоп Таро: кому эта неделя сулит большие перемены, а кого постигнет неудача

Гороскоп Таро расскажет всем знакам Зодиака кому текущая неделя - с 1 марта по 7 марта - принесет успехи в бизнесе, отношениях, работе. Однако, некоторым знакам таропрогноз сулит не самые легкие времена.

Овен

На этой неделе вам Овнов ждет "посевная". Придется как следует потрудиться, дабы не ударить в грязь лицом и получить достойный урожай. Постарайтесь уделить время здоровью, перемежая работу с отдыхом: нервные перегрузки способны серьезно подорвать ваши силы и надолго выбить из колеи!

Тельцы

Неделя для, Тельцов ожидается динамичная и щедрая на перемещения: начиная от коротких поездок и заканчивая сменой работы или рода деятельности. Такие перемены пойдут на пользу - на новом поприще вполне можно рассчитывать на успех!

Близнецы

Близнецов ожидают семь удачных дней в любви, работе и творчестве! Не бойтесь креативно подходить к решению поставленных задач и плыть против течения, ломая стереотипы, - вы окажитесь в выигрыше и сумеете "выбить место под солнцем"!

Рак

Неделя ожидается удачная, только не ищите легких путей к успеху: к заветным целям придется продвигаться "через тернии" и рывками. Поэтому берегите нервные клетки и беззаветно верьте в свою Звезду!

Лев

В целом Львов ожидает благоприятная неделя, и все же не исключен душевный кризис, особенно, если вы истощены! Постарайтесь не зацикливаться на неудачах и знайте: пройдя с достоинством эту "полосу препятствий", вы непременно будете вознаграждены!

Дева

Мечты и желания Дев на этой неделе обещают сбываться. Прекрасно, не правда ли? Тем не менее, мечтайте вдумчиво, исключите поспешность в принятии решений и излишний напор: это может навредить здоровью и испортить отношения с близкими людьми!

Весы

На этой неделе Весам желательно занять выжидательную позицию и занять роль наблюдателя. Так вы сможете отследить происходящее и вовремя ухватить удачу "за хвост". Что либо планировать бесполезно. Придется полагаться на случай и свой фарт.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут добиться успеха, лишь хорошенько потрудившись. Новые задумки и мечты могут повернуть Колесо Фортуны, а вот попытки вернуться к старому и "обломовщина" легко способны откатить вас назад или запустить цикл стагнации!

Стрелец

На этой неделе Стрельцы будут оценены по достоинству! Ожидается повышение доходов, расширение горизонтов и весьма заманчивые предложения. Однако не стоит переоценивать свои возможности: эпатажное поведение и неоправданный риск могут свести на нет все ваши достижения!

Козерог

Для Козерогов эта неделя сложится удачнее, нежели предыдущая. Правда, вам придется все время подстраиваться под событийку и нормы социума, но, главное - все обещает складываться наилучшим для вас образом и в виде ценных уроков!

Водолей

Для Водолеев лейтмотив этой недели - дом, милый дом, и все, что с ним связано. Возможно, пора обновить "стены крепости" или смахнуть "пыль по углам". А возможно, пора задуматься о переезде или просто провести время в домашнем кругу, отложив профессиональные свершения на потом?

Рыбы

От Рыб неделя потребует навыков адаптироваться к новым обстоятельствам и оперативно реагировать на гигабайты самой разной информации. И при этом умудриться не изменить себе и своим принципам! Только в этом случае вас ждет успех, а ваш авторитет в глазах окружающих поднимется на новую высоту!