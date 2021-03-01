Гороскоп Таро: кому цей тиждень обіцяє великі зміни, а кого спіткає невдача

Гороскоп Таро розповість всім знакам Зодіаку кому поточний тиждень - з 1 березня по 7 березня - принесе успіхи в бізнесі, стосунках, роботі. Однак, деяким знакам таропрогноз обіцяє не найлегші часи.

Овен

На цьому тижні вам Овнів чекає "посівна". Доведеться як слід попрацювати, щоб не вдарити в бруд обличчям і отримати гідний урожай. Постарайтеся приділити час здоров'ю, чергуючи роботу з відпочинком: нервові перевантаження здатні серйозно підірвати ваші сили і надовго вибити з колії!

Тельці

Тиждень для Тельців очікується динамічний і щедрий на переміщення: починаючи від коротких поїздок і закінчуючи зміною роботи або виду діяльності. Такі зміни підуть на користь - на новому терені цілком можна розраховувати на успіх!

Близнюки

Близнюків очікують сім вдалих днів в любові, роботі та творчості! Не бійтеся креативно підходити до вирішення поставлених завдань і плисти проти течії, ламаючи стереотипи, - ви опинитеся у виграші і зумієте "вибити місце під сонцем"!

Рак

Тиждень очікується вдалий, тільки не шукайте легких шляхів до успіху: до заповітних цілей доведеться просуватися "через терни" і ривками. Тому бережіть нервові клітини і беззавітно вірте у свою Зірку!

Лев

Загалом Львів очікує сприятливий тиждень, та все ж не виключена душевна криза, особливо, якщо ви виснажені! Намагайтеся не зациклюватися на невдачах і знайте: пройшовши з гідністю цю "смугу перешкод", ви неодмінно будете винагороджені!

Діва

Мрії і бажання Дів на цьому тижні обіцяють збуватися. Чудово, чи не правда? Тим не менш, мрійте вдумливо, виключіть поспішність у прийнятті рішень і зайвий натиск: це може нашкодити здоров'ю і зіпсувати стосунки з близькими людьми!

Терези

На цьому тижні Терезам бажано зайняти вичікувальну позицію і зайняти роль спостерігача. Так ви зможете відстежити події і вчасно "схопити удачу за хвіст". Будь-що планувати марно. Доведеться покладатися на випадок і свій фарт.

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони можуть домогтися успіху, лише добряче попрацювавши. Нові задуми і мрії можуть повернути Колесо Фортуни, а ось спроби повернутися до старого і "обломовщина" легко здатні відкотити вас назад або запустити цикл стагнації!

Стрілець

На цьому тижні Стрільці будуть гідно оцінені! Очікується підвищення доходів, розширення горизонтів і вельми привабливі пропозиції. Проте не варто переоцінювати свої можливості: епатажна поведінка і невиправданий ризик можуть звести нанівець всі ваші досягнення!

Козеріг

Для Козерогів цей тиждень складеться вдаліше, ніж попередній. Правда, вам доведеться весь час підлаштовуватися під ситуацію і норми соціуму, але, головне - все обіцяє складатися найкращим для вас чином і у вигляді цінних уроків!

Водолій

Для Водоліїв лейтмотив цього тижня - дім, милий дім, і все, що з ним пов'язано. Можливо, пора оновити "стіни фортеці" або змахнути "пил по кутках". А можливо, пора задуматися про переїзд або просто провести час в домашньому колі, відклавши професійні звершення на потім?

Риби

Від Риб тиждень вимагатиме навичок адаптуватися до нових обставин і оперативно реагувати на гігабайти різноманітної інформації. І при цьому примудритися не зрадити собі і своїм принципам! Тільки в цьому випадку вас чекає успіх, а ваш авторитет в очах оточуючих підніметься на нову висоту!