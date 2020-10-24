Неделя будет непростой: гороскоп для всех женщин с 26 октября по 1 ноября

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю

Гороскоп на последнюю неделю октября говорит о том, что конец месяца станет напряженным и активным периодом. Придется потратить много сил и энергии на то, чтобы решить важные вопросы. Возможны кардинальные изменения в жизни многих представителей зодиакального созвездия.

Астрологи дали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 26 октября по 1 ноября и рассказали, кому звезды приготовили сюрпризы на этой неделе. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Овнам пригодится дар убеждения и первая половина недели будет благоприятной для установки взаимоотношений с коллегами. Можно использовать обаяние, шарм, а вот от импульсивности лучше отказаться. Во второй половине недели нужно уделить внимание своему имиджу – это поможет поднять самооценку.

Женщина-Телец

В начале недели вам понадобиться помощь и поддержка близких, не стесняйтесь их об этом попросить. Середина недели будет благоприятна для активной работы и привлечения финансов. Постарайтесь укрепить свое биополе, это даст возможность покорить новые вершины и привлечь в жизнь хорошие перемены.

Женщина-Близнецы

Энергетика на этой неделе будет в некотором диссонансе, но в целом неделя будет успешной. Чтобы быстро со всем справиться, нужно тщательно анализировать ситуацию, работать над ошибками и делать упор на свои лучшие качества. У вас получится справиться с любыми трудностями, достаточно будет подключить оптимизм и нацеливаться на позитивный результат.

Женщина-Рак

Постарайтесь не отвлекаться на самокопание и это приблизит вас к личному счастью. Осень толкает нас на хандру, но это не значит, что нужно поддаваться такому настроению. Согревайте себя специальными напитками, повышайте иммунитет, а для хорошего настроения – общайтесь с теми, кто доставляет вам удовольствие.

Женщина-Лев

Будьте внимательны к своему окружению в ближайшие дни и постарайтесь ограничить общение с теми, кто манипулирует или провоцирует на конфликт. Разговоры с такими людьми могут выбить вас из колеи и не лучшим образом повлиять на планы и настроение. Львицам рекомендуется держать себя в руках и наслаждаться победой над эмоциями.

Женщина-Дева

Вас ожидает долгожданный прорыв в делах и стоит направить силы на решение насущных вопросов. Конец месяца будет очень активным и нужно экономить силы и больше отдыхать, а также восполнить свой запас сил, чтобы начать следующий период с побед и долгожданных наград.

Женщина-Весы

Начало недели будет очень нервным и сложным. Вам поможет умение держать эмоции под контролем. Постарайтесь закончить октябрь на позитивной ноте, в делах и отношениях сгладить все острые углы. Поднять настроение, и восстановить силы поможет любимое хобби или увлечение.

Женщина-Скорпион

Достичь успеха в ближайшие дни поможет отсутствие спешки и осторожность. Необдуманные решения могут привести Скорпионов к печальным последствиям и стать причиной плохого настроения. Начните неделю с позитивного настроя и составления плана действий на конец месяца и начало следующего.

Женщина-Стрелец

Неделя будет наполнена позитивом и радостными эмоциями. Особых усилий вам для этого прилагать не потребуется. Завершить все запланированное на конец октября вам поможет правильный настрой и умение расставлять приоритеты.

Женщина-Козерог

Удача посетит вас в ближайшие дни и очень важно не спугнуть ее своим упрямством и нежеланием находить компромиссы. Постарайтесь разнообразить досуг и отвлечься от работы, чтобы воплотить в жизнь совершенно новые идеи. Такой переход поможет найти новый способ решения проблем.

Женщина-Водолей

Чтобы конец месяца стал успешным, вам нужно не так много – отсутствие грусти и способность притягивать желание силой мысли. От вашего настроя будет зависеть практически все и если провести этот период с улыбкой, то все задуманное будет воплощаться. Позаботьтесь о своем самочувствии, есть угроза простуд.

Женщина-Рыбы

Начните неделю с мыслей о том, что жизнь прекрасна. Такое настроение отлично поможет справиться с повседневными хлопотами и привлечь позитивные перемены. Любимое хобби отвлечет вас от осенней хандры, а залогом хорошего настроения станут встречи с близкими друзьями. Будьте осторожны в общении с токсичными людьми.

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