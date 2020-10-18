Гороскоп Таро на ноябрь всем знакам Зодиака: кто встретит настоящую любовь

Таролог подготовила для каждого знака Зодиака гороскоп в сфере любви по картам Таро на ноябрь

Гороскоп Таро на ноябрь всем знакам Зодиака в любви расскажет всем нам, что готовит конец осени в самой важной жизненной сфере. Если вы одиноки и мечтаете о страстных отношениях, узнайте из нашего прогноза, суждено ли вам встретить вторую половинку.

Известный таролог Елена Саламандра рассказала каждому знаку Зодиака, чего ждать от ноября в сфере любовных отношений.

Овен

Овнам месяц принесет шансы неожиданных знакомств, но остерегайтесь обмана со стороны противоположного пола и любителей случайных связей.

Телец

Вас ждут временные сложности. Потенциальные партнеры покажутся Вам не совсем ответственными и зрелыми. Таролог советует уделить время саморазвитию.

Близнецы

А вот Близнецов ждут шансы неожиданных знакомств. Не исключены симпатии или даже роман на рабочем месте.

Рак

Раков ждет период проб и ошибок. В жизнь придут разные люди и Вашей задачей будет отличить достойного человека от искателей легких связей.

Лев

Львам віпадут шансы новых отношений и знакомств. Смело проявляйте инициативу в любви, месяц благоволит этому.

Дева

Дев ждут шансы новых знакомств и романтических увлечений. Одно может перерасти в серьезную связь.

Весы

Весы смело могут брать бразды правления в свои руки. Месяц принесет массу новых возможностей в любви и приятных увлечений. Флирт, симпатии, позитив.

Скорпион

Скорпионов ждет период застоя в любовных отношениях. Постарайтесь отнестись к этому спокойно и направьте энергию в работу и дела.

Стрелец

Стрельцам нужно приготовиться к очень необычному периоду в любви. Шансы знакомств будут сменяться периодами застоя в личной жизни. Постарайтесь не принимать близко к сердцу такие события.

Козерог

Козерогам нужно быть аккуратнее. Месяц принесет новые знакомства, которые не будут иметь продолжения. Направьте энергию в развитие себя.

Водолей

Водолеям месяц приготовил Вам много встреч с новыми людьми, но в этих знакомствах ждут обманы и соблазн. Лучше направить свою энергию на работу или дела.

Рыбы

Рыбам месяц сулит шансы новых знакомств и симпатий. Ощутите возрастающее внимание со стороны противоположного пола.

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