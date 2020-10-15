Постарайтесь избежать стресса: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в четверг, 15 октября

Гороскоп на октябрь говорит о том, что середина осени станет сложной для большинства представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, ссоры и конфликты, а также резкие изменения в личной жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в четверг, 15 октября, и кому звезды сулят удачный день. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Ожидается много общения с родными, друзьями и коллегами по работе. Если что-то у вас вызывает раздражение – отложите это на более позднее время. Будьте внимательны к своему здоровью.

Телец. На работе все будет складываться удачно, а вот домашним нужно будет уделить больше внимания. Возможны небольшие конфликты. Вечером постарайтесь отдохнуть и найдите занятие, которое восстановит ваши силы.

Близнецы. Будьте сегодня не слишком активны. Есть риск получить дополнительную нагрузку, причем бесплатно. С близкими будьте терпеливы и мудры, не критикуйте понапрасну.

Рак. Если планируете общение с государственными органами – перенесите. В финансовых вопросах тоже могут возникнуть заминки. Есть вероятность задержек и даже убытков.

Лев. Не стоит сегодня выяснять отношения и искать виноватых, уделите время решению насущных вопросов. Не отказывайтесь от помощи близких и будьте готовы сами оказать поддержку. Больше отдыхайте.

Дева. Удачный день, чтобы разобраться с внутренними конфликтами. Сможете под другим углом увидеть собственные цели и отказаться от страхов, которые давно мешали. Деловые переговоры будут позитивными.

Весы. Смело решайте сложные и тяжелые задачи, сегодня вам все будет по плечу. Будьте щедры на внимание к близким – отдача не заставит долго ждать. Вечер посвятите комфортному отдыху и личным увлечениям.

Скорпион. Удачный день для дружеского общения и начала переговоров. Люди вокруг вас будут предлагать свою помощь. Любимого человека постарайтесь удивить сюрпризом, вручите подарок. Это благоприятно скажется на отношениях.

Стрелец. Ваша энергия сегодня поможет реализовать многое из задуманного. Успех ожидается не только в работе, но и в любви. Порадуйте любимого человека чем-то приятным.

Козерог. Сегодня будут удачными деловые соглашения, работы с информацией, путешествия и поездки. Также звезды сулят везение в новых знакомствах, романтических свиданиях и признаниях в любви.

Водолей. Займитесь сегодня теми делами, за которые давно не хотели браться. Не отказывайте людям в советах или помощи, но только если сможете. Избегайте денежных трат, не берите и не давайте в долг.

Рыбы. Не начинайте сегодня ничего нового. Если почувствуете, что результата в чем-то нет – остановитесь. На любовном фронте будет все хорошо, новое знакомство или приятное общение поднимет вам самооценку и настроение.

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