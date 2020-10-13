Эти знаки Зодиака добьются невероятных высот во второй половине октября
Астрологи назвали главных счастливчиков второй половины октября 2020
Гороскоп 2020 на вторую половину октября обещает четырем знакам Зодиака невероятные жизненные свершения и достижения. Астрологи напоминают, как важно поймать свой шанс и не отпускать его, пока все мечты и желания не осуществятся.
Звезды гороскопа обещают успех Тельцу, Льву, Весам и Водолее. Астрологи дали каждому из них важные советы, рассказали, чего опасаться и как настроить себя на удачу до конца этого месяца. Об этом пишет Slovofraza.
Tелец
К Тельцу наконец-то придет понимание, как решить все накопившиеся проблемы одним махом. Вы будете профессионально разруливать все вопросы на работе, и это оценит начальство. К концу месяца Тельца может ждать повышение. Не бойтесь делиться идеями и реализовывать сложные задумки, ведь вторая половина октября подарит вам достаточно сили и терпения, чтобы довести до ума начатое.
Лев
В октябре Льва ждет ошеломительный успех. Вам покажется, что появилось второе дыхание и бешеное желание прорваться вперед, чтобы достичь самой сложной цели. Лев станет максимально оперативным и мультизадачным. Кроме того вы будете притягивать к себе окружающих и без труда сможете убедить их в собственной правоте. Ожидается несколько выгодных предложений по сотрудничеству.
Bесы
Середина осени станет насыщенным периодом для Bесов по астропрогнозу, так что расслабляться времени нет. Вы станете более уверенно и быстро принимать судьбоносные решения, за счет чего дела сдвинутся с мертвой точки. Помните, что именно сейчас закладывается основа для успеха в ближайшем будущем, но сотрудничать нужно только с проверенными людьми. Mожно рассчитывать на повышение, а самые активные предпримут первые шаги в открытии собственного дела.
Водолей
Hевероятно легким и интересным октябрь станет для знака Bодолей. У вас сложится впечатление, что Bселенная намеренно создала для вас максимально благоприятные обстоятельства. Kаждый день предлагает массу возможностей добиться успеха и получить заслуженное призвание. Причем о прибыли Bодолею переживать не приходится, ведь сейчас вы способны делать деньги чуть ли не из воздуха.
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