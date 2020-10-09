Все пойдет не так, как запланировано: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября

Гороскоп на октябрь гласит о том, что второй месяц осени будет непростым, иногда напряженным, но богатым на события и изменения. Возможны существенные перемены в личной жизни у большинства представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 9 октября, и сообщили, кому стоит быть осторожнее в этот день. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. В профессиональной сфере возможно оживление. День будет удачен для приятных вещей: активного отдыха, свиданий, романтической встречи, похода в гости, а также для поездок, путешествий и покупок.

Телец. Стройте планы и реализуйте сегодня самые смелые идеи, так звезды сулят вам успех. На работе будьте в ритме и не позволяйте коллегам вас торопить или тормозить. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы. Не бойтесь сегодня экспериментировать, особенно в работе. Возможны ошибки, но никаких серьезных последствий ожидать не стоит. Будьте внимательны сегодня к финансовым вопросам.

Рак. Звезды сулят сегодня успех в домашних вещах – покупках новых вещей и ремонте в квартире. Будьте осторожны, так как могут появиться незначительные проблемы со здоровьем.

Лев. Перестаньте просто наблюдать за ходом событий, включайтесь в процесс. На работе будьте смелее и говорите то, что думаете. Любовная сфера окажется в зоне испытаний, постарайтесь быть искренними с близким человеком.

Дева. Уделите сегодня время планированию и построению планов. У вас получиться сделать то, что давно откладывали. Возможны удачные сделки в строительстве, покупке-продаже недвижимости или земли. Пообщайтесь со старшими родственниками.

Весы. Воздержитесь сегодня от споров с коллегами и начальством. Избегайте горячих дискуссий и уделите время своим делам. Если какой-то проект не идет, отложите его на какое-то время. Удачными будут поездки, походы на мероприятия, посещение общественных заведений.

Скорпион. Не начинайте сегодня новых дел, а постарайтесь закончить все старые. Не давайте обещаний, не берите на себя обязательства и не слишком доверяйте тому, что услышите. С лицами противоположного пола будьте сегодня особенно осторожны.

Стрелец. Следите за всем, что сегодня происходит и постарайтесь быстро реагировать на ситуацию. Не занимайтесь делами, в которых вы сомневаетесь. Пятница будет очень важна во всем, что касается любовных отношений. Не ломайте старое и проверенное ради чего-то нового.

Козерог. Ожидается много встреч и общения и это сделает ваш день более легким. Личные переживания не выставляйте напоказ и не откровенничайте. В вашем окружении есть кто-то, кого порадуют ваши неудачи. Перед совершением покупки обязательно дважды подумайте и не спешите расставаться с деньгами.

Водолей. Вас сегодня ожидают соблазны и нужно хорошо ориентироваться, где нужно отказаться твердо, а где можно позволить. Не позволяйте отрицательным эмоциям взять верх. Откажитесь от общения с людьми, которые вызывают дискомфорт.

Рыбы. Активность сегодня не для вас, постарайтесь отдохнуть. Если вы с кем-то в ссоре или непонятных отношениях – помиритесь и проясните ситуацию. Позаботьтесь о своем здоровье и избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвал самые удачные дни октября для всех знаков Зодиака.

А также рассказывали о том, что кому звезды сулят исполнение всех желаний в октябре.