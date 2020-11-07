Приготовьтесь к кардинальным изменениям: кому звезды пророчат разрыв отношений

Астролог назвал знаки Зодиака, которые в ближайшую неделю разорвут отношения

Гороскоп на ноябрь 2020 года говорит о том, что последний осенний месяц будет очень сложным в эмоциональном плане. Возможны ссоры с близкими людьми, выяснение отношений, разрывы и встречи с новыми людьми.

Астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака придется принять важное решение в период с 9 по 15 ноября и прекратить отношения, которые уже давно себя изжили. Об этом пишет SlovoFraza.

Как отмечает астролог, отношения, которые мешают двигаться вперед и на дают выхода самореализации, лучше всего прекратить, и ближайшая неделя станет самым удачным периодом, чтобы это сделать.

Тельцам, которые пришли к пониманию, что у отношений с близким человеком нет будущего, должны найти в себе силы откровенно поговорить. Только честное признание позволить завершить серьезный разговор и расстаться мирно.

У Раков возникнет ощущение, что нет смысла продолжать отношения, так как они стали отравлять их жизнь. Самое мудрое, что можно сделать – это мирно расстаться.

Подобное решение уже давно созревало в головах у Весов, но что-то им постоянно мешало откровенно поговорить и расставить все точки над "і". Пора наконец-то это сделать.

С 9 по 15 ноября наступит переломный момент в отношениях Стрельца. Смолчать и терпеть не смогут оба участника процесса и наступит момент, когда придется откровенно поговорить. После этого можно будет вздохнуть с облегчением и начать новую жизнь.

Легче всего процесс расставания пройдет у Водолеев. Они откажутся от токсичных отношений и закроют дверь, за которой их больше никто не удерживает. И они окажутся на пороге нового счастья.

Напомним, ранее мы писали о том, для кого ноябрь готовит судьбоносную встречу.

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