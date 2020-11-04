Этим знакам Зодиака нужно успеть устроить личную жизнь до конца 2020-го

Астролог рассказала в гороскопе, какие знаки Зодиака должны разобраться с любовными отношениями до конца года

Гороскоп 2020 расскажет про знаки Зодиака, которым обязательно нужно успеть устроить личную жизнь к концу этого непростого года. Почему это так важно? Астропсихолог говорит, что в это время планеты сойдутся так, что вам представится шанс встретить родную душу.

Валентина Виттрок назвала четыре представителя зодиакального круга, для которых сфера любовных отношений выйдет в топ в последние месяцы нынешнего года, пишет ТСН.

Овен

Овны за оставшееся до конца года время вполне могут успеть наладить личную жизнь. Вероятно, вы не только встретите свою половинку, но и официально сможете оформить отношения с ней, считает Виттрок. Но и торопиться со столь радикальными решениями все же не стоит - вполне достаточно того, что Овны с большой вероятностью найдут свою судьбу.

Близнецы

Близнецам звезды с начала года обещали судьбоносные встречи и яркие романы, которые вполне могли завершиться счастливыми и долговременными отношениями. Если же вы все еще не успели устроить свою личную жизнь, стоит поспешить. Ведь нынешний год заканчивается, а в следующем положение планет окажется уже не таким благоприятным для знакомств, браков, романов.

Рак

Раков в этом году буквально несет на запрещающий сигнал жизненного "светофора". Но те представители знака, которым удастся сохранить отношения с любимыми, вполне могут рассчитывать на решительный шаг в виде предложения руки и сердца. Если вы поторопите события, тогда до конца года еще сможете добраться до загса и услышать марш Мендельсона.

Скорпион

Для Скорпионов удача, касающаяся отношений с противоположным полом, уже вступила в силу. В последние два месяца уходящего года как одинокие, так и семейные представители знака могут столкнуться с человеком, который целиком и полностью перевернет их жизнь. Результатом может стать расставание с тем, с кем они прожили много лет, и оформление отношений с новым знакомым.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака будут щедро одарены милостью звезд в ноябре.

Кроме того, украинский таролог рассказала всем знакам Зодиака в прогнозе со 2 по 8 ноября, кого ждут великие свершения.

Также Павел Глоба назвал своих счастливчиков ноября в гороскопе.