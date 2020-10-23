Счастье до конца октября гарантировано: знаки Зодиака, которым повезет с 23 по 31 октября

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец октября принесет счастье в любви и финансах

Гороскоп на октябрь гласит о том, что второй осенний месяц станет сложным и напряженным периодом. Возможны конфликтные ситуации, резкие изменения планов, срывы контрактов и поездок.

Однако третья декада октября даст передышку некоторым представителям зодиакального созвездия. Кому звезды сулят невероятную удачу и счастье с 23 по 31 октября, сообщили на портале SLovoFraza.

Водолей

Вселенная решила сжалиться над представителями этого знака Зодиака и послать им настоящую Любовь. Именно это светлое чувство откроет им путь к богатству и процветанию. До конца октября они встретят свою вторую половинку и после этого наладится сначала личная жизнь, а потом откроются возможности для новых свершений. Сфера финансов будет на первом месте и ничего не помешает Водолеям идти к своей цели.

Рак

Жизнь Раков в конце октября начнет кардинально меняться в лучшую сторону. Удача начнет сопутствовать практически во всем. Очень важно перестать жить прошлым и настроиться на серьезные перемены, а звезды будут сопутствовать успеху. Смело идите вперед и не оглядывайтесь назад. И тогда все обязательно получится.

Телец

С 22 по 31 октября для Тельцов откроются новые источники заработка, которые существенно улучшат материальное положение и даже обеспечат безбедное существование. Ловите свою удачу за хвост и смело идите навстречу к тому счастью, к которому вы так стремились. Вселенная приготовила для вас приятные и невероятные сюрпризы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, кого ждет кризис в отношениях в ноябре.

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