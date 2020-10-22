Гороскоп Таро на ноябрь для всех знаков Зодиака: кого ждет кризис в отношениях

Гороскоп Таро на ноябрь 2020 в сфере отношений (коллаж: РБК-Украина)

Таролог Елена Саламандра в гороскопе Таро на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака рассказала про перспективы в любовных отношениях

Гороскоп Таро на ноябрь 2020 подскажет, для кого из знаков Зодиака ноябрь станет тяжелым месяцем, что принесет разлад в семью. А кому последний месяц осени наоборот позволит наладить отношения, сделав их еще крепче.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала об этом в прогнозе Таро для всех знаков Зодиака.

Овен

Вас ждет период испытаний, ссор с партнером. Не давайте волю своему огненному темпераменту и гневу.

Телец

У Тельцов в паре отношения укрепятся. Близкий человек порадует вниманием и приятными сюрпризами.

Близнецы

Близнецы ощутят помощь и поддержку партнера. Отношения сплотят совместное проведение времени, поездки и прогулки. Смело предлагайте близкому человеку все новое и необычное.

Рак

Раки столкнутся с проверкой отношений вашей пары. Конфликты могут возникнуть по бытовым и финансовым вопросам.

Лев

Львов ждет сближение с партнером. В ноябре вы будете чувствовать взаимопонимание и поддержку.

Дева

У Дев в паре риск конфликтов с партнером. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Весы

Весы ждет укрепление отношений с партнером. Чем больше Вы будете делать для близкого человека, тем лучший результат увидите. Личная жизнь в этом месяце порадует.

Скорпион

Скорпионов в отношениях ждет улучшение отношений с партнером. Вас сплотят совместные заботы и быт.

Стрелец

Стрельцов ждет проверка отношений на прочность. Риски конфликтов и недопониманий с близким человеком. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Козерог

Козерогам стоит оберегать свою пару от вмешательства третьих лиц. Неверные советы и ревность приведут к конфликтам с партнером.

Водолей

Водолеев порадует сближение с партнером. Отношения укрепит совместный быт, дела, приятные покупки.

Рыбы

Рыб также ждет улучшение отношений с близким человеком. Вам повезет с взаимопониманием и поддержкой.

Таролог Елена Саламандра кроме прочего составила гороскоп Таро для всех знаков Зодиака в сфере финансов. Специалист спрогнозировала, кого ждет прибыль, а кого дыра в кошельке.

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