ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Цены пробили дно - как проходит Черная пятница в "АЛЛО"

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 11:03 promo
Цены пробили дно - как проходит Черная пятница в "АЛЛО" Фото: Черная пятница в "АЛЛО" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Black Friday состоится в эту пятницу, но многие ритейлеры уже начали предлагать широкий ассортимент товаров с дисконтом. В АЛЛО Черная Пятница 2021 точно будет жаркой. Интернет-магазин порадует шопоголиков не только солидными скидками, но и рядом дополнительных бонусов, подготовленных специально к главной распродаже года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Почему Черная пятница - это выгодно

Хотя традиция предновогодних распродаж возникла в США, постепенно чернопятничные скидки начали проникать и в нашу страну. Многие ритейлеры отходят от практики раздутых прайсов и перечеркнутых цен, предлагая клиентам действительно неплохие скидки. Ведь от распродаж выигрывает не только потребитель, но и сам ритейлер: благодаря дисконтам предприниматель может привлечь дополнительных покупателей, а также повысить доходы за счет большого оборота. А в этом году ожидается еще больший ажиотаж. Эксперты прогнозируют рост цен после распродажи из-за дефицита электроники. Так что если планируете обновить технику или порадовать близких топовым гаджетом, лучшего времени, чем сейчас, не будет.

Черная пятница в "АЛЛО": неделя бешеных скидок уже началась

Национальный маркетплейс "АЛЛО" уже не первый год проводит для клиентов распродажу, приуроченную к Черной пятнице. В этом году покупателей ждут скидки до 50% и даже больше. Вот одни из наиболее интересных предложений от ритейлера:

  • фитнес-трекер Mi Smart Band 4 Black (NFC) - 599 499 грн;
  • робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro - 9999 7999 грн;
  • наушники Apple AirPods with Charging Case - 5299 4599 грн;
  • смартфон Poco X3 Pro 6/128G - 7999 6799 грн;
  • телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 - 11999 8999 грн;
  • смарт часы Apple Watch SE 44 mm - 11199 9499 грн.

Черная пятница 2021: возможность купить желанный товар по доступной цене

Приобрести товары со скидкой можно будет как в онлайне, так и офлайн. Магазин "АЛЛО" беспокоится о здоровье клиентов, для обеспечения безопасности покупателей действуют особые "карантинные" предложения:

  • АЛЛО EXPRESS - бесплатная курьерская доставка день в день при наличии товара в магазине;
  • Эксперт Онлайн - во время видеозвонка сотрудник магазина ответит на все вопросы клиента, а также продемонстрирует особенности и возможности техники.

Не оттягивайте приобретение на последний момент: количество товаров на складах ограничено, а желающих порадовать себя топовым гаджетом много. Так что советуем уже сейчас перейти на сайт "АЛЛО" или посетить ближайший к вам магазин, чтобы приобрести качественную и недорогую технику!

Как сообщалось, в сентябре национальному маркетплейсу "АЛЛО" исполнилось 23 года.

Читайте LITE в Google News
Алло
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой
Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой