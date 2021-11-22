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Ціни пробили дно - як проходить Чорна п'ятниця в "АЛЛО"

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 11:03 promo
Ціни пробили дно - як проходить Чорна п'ятниця в "АЛЛО" Фото: Чорна п'ятниця в "АЛЛО" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Black Friday відбудеться цієї п'ятниці, але багато рітейлерів вже почали пропонувати широкий асортимент товарів з дисконтом. В АЛЛО Чорна П'ятниця 2021 точно буде спекотною. Інтернет-магазин порадує шопоголіків не лише солідними знижками, а й низкою додаткових бонусів, підготовлених спеціально до головного розпродажу року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Чому Чорна п'ятниця - це вигідно

Хоча традиція передноворічних розпродажів виникла у США, поступово чорноп'ятничні знижки почали проникати і до нашої країни. Багато рітейлерів відходять від практики роздутих прайсів і перекреслених цін, пропонуючи клієнтам справді непогані знижки. Адже від розпродажів виграє не лише споживач, а й сам рітейлер: завдяки дисконтам підприємець може залучити додаткових покупців, а також підвищити прибутки за рахунок великого обігу. А цього року очікується ще більший ажіотаж. Експерти прогнозують зростання цін після розпродажу через дефіцит електроніки. Тож якщо плануєте оновити техніку чи порадувати близьких топовим гаджетом, кращого часу, ніж зараз, не буде.

Чорна п'ятниця в "АЛЛО": тиждень шалених знижок уже розпочався

Національний маркетплейс "АЛЛО" вже не перший рік проводить для клієнтів розпродаж, присвячений Чорній п'ятниці. Цього року на покупців чекають знижки до 50% і навіть більше. Ось одні з найцікавіших пропозицій від рітейлера:

  • фітнес-трекер Mi Smart Band 4 Black (NFC) - 599 499 грн;
  • робот-пилосос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro - 9999 7999 грн;
  • навушники Apple AirPods with Charging Case - 5299 4599 грн;
  • смартфон Poco X3 Pro 6/128G - 7999 6799 грн;
  • телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 - 11999 8999 грн;
  • смарт годинник Apple Watch SE 44 mm - 11199 9499 грн.

Чорна п'ятниця 2021: можливість купити бажаний товар за доступною ціною

Придбати товари зі знижкою можна буде як онлайн, так і офлайн. Магазин "АЛЛО" турбується про здоров'я клієнтів, для забезпечення безпеки покупців діють особливі "карантинні" пропозиції:

  • АЛЛО EXPRESS - безкоштовна кур'єрська доставка щодня за наявності товару в магазині;
  • Експерт Онлайн - під час відеодзвінка співробітник магазину відповість на всі запитання клієнта, а також продемонструє особливості та можливості техніки.

Не відтягуйте придбання на останній момент: кількість товарів на складах обмежена, а бажаючих порадувати себе гаджетом багато. Тож радимо вже зараз перейти на сайт "АЛЛО" або відвідати найближчий до вас магазин, щоб придбати якісну та недорогу техніку!

Як повідомлялося, у вересні національному маркетплейсу "АЛЛО" виповнилося 23 роки.

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