6 фильмов о военных событиях прошлого. Они покажут, как тогда люди переживали страшные события

Байопик об одной из выдающихся фигур Второй мировой войны – про премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

На момент начала войны Англия была уверена, что с Гитлером можно договориться. Однако с приходом нового премьера Черчилля – ситуация изменилась. За первые недели пребывания у власти он отверг эту идею и избрал совершенно другой курс действий для Великобритании. Благодаря чему и вошел в мировую историю.

Триллер от Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котияр в главных ролях.

Лента переносит нас в 1942 год, когда агент-разведчик Макс отправляется выполнять серьезную миссию в Северную Африку. Впоследствии он знакомится с участницей местного сопротивления – Марианной. Между ними возникают настоящие чувства, которые подвергаются многочисленным испытаниям войны.

Фильм был номинирован на кинопремию "Оскар".

Одна из нестандартных историй о войне. Она затрагивает жизнь Дезмонда Доса, который отказался брать в руки оружие во время Второй мировой войны. Вместо этого он присоединился к медицинской службе и спас с поля боя более 100 человек. Впоследствии за эти подвиги он был удостоен Медали Почета. Он был единственным, кто получил награду, не воевав напрямую.

Фильм снят американским актером Мелом Гибсоном.

Как выглядел один день в эпицентре боевых событий Первой мировой? Лента знакомит зрителей с двумя молодыми английскими солдатами, которым необходимо донести важную весть другому подразделению. Однако есть одна проблема: их путь крайне близок к размещению германской армии.

Лента собрала почти в четыре раза больше денег за первоначальный бюджет и получила три статуэтки "Оскар".

Реальная история итальянского легкоатлета Луи Замперини, который в 1936 году участвовал в Олимпийских играх. Через несколько лет его жизнь кардинально изменится с началом войны. Он ушел на фронт, забыв о спорте навсегда. Потерпев крушение, самолет с Замперини падает в Тихий океан, где героя ожидает очередное испытание. Не на жизнь, а на смерть.

Драма основана на одноименной биографической книге, а режиссером и продюсером выступила Анджелина Джоли.

На дворе апрель 1945-го и война близка к завершению. Однако жертвы не заканчиваются. Экипаж танка с надписью "Ярость" во главе с командиром Вордедди пытается сделать все, чтобы выжить. Но этот план представляется маловероятным, когда к команде присоединяется новичок, и их отправляют на довольно сложную миссию.

Для большей реалистичности в фильме использовали настоящие танки времен Второй мировой, которые взяли из музея танков в Бовингтоне.