8-летняя дочь Лилии Ребрик снялась в кино: досталась сложная роль

8-летней девочке досталась роль дочери героев Марка Дробота и Зоряны Марченко.

Сама Лилия Ребрик вспоминает: когда Диану утвердили на эту роль и сказали, что ее папу будет играть Дробот, девочка застеснялась.

"Дело в том, что в далеком-далеком детстве она была влюблена в Марка. Мы с ним играли в спектакле, я - принцессу, он - принца, и Диана даже носила ему цветы. Но по итогу с Марком на съемочной площадке они так ни разу и не пересеклись, потому что у них не было общих сцен", - говорит телезвезда.

Тем не менее, непростых сцен Диане в картине хватило, ведь ее героиня Катя страдает астмой.

"Самыми сложными были съемки, когда ей нужно было изображать астматические приступы - страх от того, что нечем дышать. Но режиссер Сан Саныч Итыгилов всегда Диану поддерживал, он считает ее прекраснейшей артисткой. Это вселяло ей надежду и веру в то, что она все правильно делает", - рассказала звездная мама юной артистки.

Кадры из фильма "Формула счастья", который покажут 14 февраля в 17:00 (фото: пресс-служба канала "Украина")