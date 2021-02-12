8-річна дочка Лілії Ребрик знялася в кіно: дісталася складна роль

Донька ведучої програми "Ранок з Україною" Лілії Ребрик Діана Дика знялася в 4-серійній мелодрамі "Формула щастя", яку покажуть у День святого Валентина на каналі "Україна".

8-річній дівчинці дісталася роль дочки героїв Марка Дробота та Зоряни Марченко.

Сама Лілія Ребрик згадує: коли Діану затвердили на цю роль і сказали, що її тата буде грати Дробот, дівчинка засоромилась.

"Справа в тому, що в далекому-далекому дитинстві вона була закохана в Марка. Ми з ним грали у виставі, я - принцесу, він - принца, і Діана навіть носила йому квіти. Та в результаті з Марком на знімальному майданчику вони так жодного разу і не перетнулися, тому що у них не було спільних сцен", - говорить телезірка.

Тим не менш, непростих сцен Діані в картині вистачило, адже її героїня Катя страждає астмою.

"Найскладнішими були зйомки, коли їй потрібно було зображати астматичні напади - страх від того, що нічим дихати. Та режисер Сан Санич Ітигілов завжди Діану підтримував, він вважає її чудовою артисткою. Це вселяло їй надію і віру в те, що вона все правильно робить", - розповіла зоряна мама юної артистки.

Кадри з фільму "Формула щастя", який покажуть 14 лютого в 17:00 (фото: прес-служба каналу "Україна")