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8-летняя дочь Лилии Ребрик снялась в кино: досталась сложная роль

Автор: Lite

Дочка ведущей программы "Ранок з Україною" Лилии Ребрик Диана Дикая снялась в 4-серийной мелодраме "Формула счастья", которую покажут в День святого Валентина на канале "Украина".

Об этом рассказали авторы фильма нашему изданию.

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8-летней девочке досталась роль дочери героев Марка Дробота и Зоряны Марченко.

Сама Лилия Ребрик вспоминает: когда Диану утвердили на эту роль и сказали, что ее папу будет играть Дробот, девочка застеснялась.

"Дело в том, что в далеком-далеком детстве она была влюблена в Марка. Мы с ним играли в спектакле, я - принцессу, он - принца, и Диана даже носила ему цветы. Но по итогу с Марком на съемочной площадке они так ни разу и не пересеклись, потому что у них не было общих сцен", - говорит телезвезда.

Тем не менее, непростых сцен Диане в картине хватило, ведь ее героиня Катя страдает астмой.

"Самыми сложными были съемки, когда ей нужно было изображать астматические приступы - страх от того, что нечем дышать. Но режиссер Сан Саныч Итыгилов всегда Диану поддерживал, он считает ее прекраснейшей артисткой. Это вселяло ей надежду и веру в то, что она все правильно делает", - рассказала звездная мама юной артистки.

Кадры из фильма "Формула счастья", который покажут 14 февраля в 17:00 (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, недавно Лилия призналась, чем занимаются ведущие на ТВ во время рекламы.

Также мы писали, что стильная Ребрик показала два идеальных образа для холодов и особого повода.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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