Было больно наблюдать: фаворит зрителей из "Холостячки 2" высказался об Огневич и измене

Прощальные слова Огневич на Церемонии роз перед финалом стали для мужчины настоящим неприятным сюрпризом.

Максим Тарапата не ожидал покинуть шоу перед финалом (фото: instagram.com/tarmaks)

"Именно в тот день я точно не ожидал, что так все закончится. Особенно, учитывая то, как у нас развивались отношения со Златой. И тем более, как прошло свидание и встреча с ее родными",- признался Максим.

Мужчина считает, что причины своего поступка певица объяснила во время их прощания. Он осознает, что на определенном этапе в проекте Огневич давала шанс их отношениям, но потом поняла, что ее чувства к другим мужчинам сильнее.

Наблюдая за развитием отношений Златы с другими участниками, бизнесмен подчас испытывал вполне закономерное чувство ревности, с которым порой было нелегко совладать.

Максим испытывал ревность и боролся с собой (фото: instagram.com/tarmaks)

"Здесь только самоконтроль и фокус на том, зачем я пришел на проект… Да, мне порой было больно чувствовать и наблюдать, как у ребят параллельно тоже выстраиваются и развиваются отношения, но для меня был фокус все-таки на моей истории со Златой", - рассказала предприниматель.

За время участия в шоу Максим успел сдружиться с другими участниками. В том числе и с победителем реалити Андреем Задворным. Тарапата признается, что не обходилось и без стычек, но ему попались благородные и честные конкуренты.

"Все-таки все ребята порядочные. В данном случае все понимали, что окончательный выбор делает Злата, но главное, что по отношению к друг другу все вели себя достойно", - отметил мужчина.

Максим заявляет, что смог бы простить измену (фото: instagram.com/tarmaks)

Также Максим сделал ряд личных и интимных признаний. Например, он заявил, что не против экспериментов в постели, если это подходит двоим партнерам.

Мужчина может простит единоразовую сексуальную связь, а вот длительный роман на стороне – нет.

"Это очень больно, и в паре предстоит немалая работа, чтобы это пережить. Здесь важно отношение к измене партнера, насколько человек раскаивается. Учитывая, что люди живут годами вместе, всякое может произойти, и здесь никто не застрахован", – высказался о сексе на одну ночь бизнесмен.