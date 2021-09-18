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Был всего час: участник "Холостячки 2" рассказал об особом неожиданном подарке для Огневич

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Суббота 18 сентября 2021 13:46
Был всего час: участник "Холостячки 2" рассказал об особом неожиданном подарке для Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Ольвия Агаркова

В пятницу, 17 сентября на канале СТБ вышел первый эфир реалити-шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич. Сердце красавицы пришли покорять мужчины из разных сфер, разных профессий, которые постарались максимально впечатлить девушку уже при первом знакомстве.

Например, 34-летний бизнесмен Илья Закорецкий, попавший в топ-16 счасливчиков, которым Злата дала шанс побороться за ее руку и сердце, рассказал в Instagram, как готовил необычный подарок для певицы своими руками.

Мужчина при знакомства презентовал артистке картину из орхидей, изготовленных из кожи. "Таких орхдей в моей коллекции еще не было!" - заверила его Злата.

По словам предпринимателя, он твердо решил, что хочет пойти не просто на реалити, а именно к Злате, хотя это было несколько страшно и волнительно.

Был всего час: участник &quot;Холостячки 2&quot; рассказал об особом неожиданном подарке для Огневич

Илья подарил Злате особенную картину (фото: instagram.com/holostyakstb)

Он заполнил анкету и стал ждать звонка редактора, мужчина уже потерял надежду, как его пригласили на интервью, которое Илья успешно прошел. После этого творческий бизнесмен решил проявить фантазию и придумать оригинальный подарок, ведь времени до первого знакомства оставалось совсем мало.

"Однозначно я решил, что это будет цветок из кожи и сделаю я его сам своими руками. В процессе работы над подарком, я принимаю решение делать картину с белыми орхидеями. Далее уходит день за днем все быстрее и быстрее, а я все еще ничего не сделал, но я не останавливаюсь. Спустя неделю, начало что-то получаться - видимый результат, который мне понравился. Надеюсь, и Злате тоже", - описал он процесс подготовки сюрприза для главной холостячки страны.

По дороге из аэропорта на первую вечеринку, у Ильи родилось стихотворение-экспромт. "Я взял ручку и начал все быстро записывать, у меня был час дороги. Заблаговременно не было даже мыслей о том, что надо написать стих, все приходит тогда, когда должно произойти", - считает мужчина.

Затала оценила творческий порыв Ильи, она дала ему бутоньерку, отметив, что ждет дальнейшего раскрытия потенциала мужчины уже на проекте.

Напомним, что ранее еще один участник "Холостячки 2", танцор Максим Ежов ответил на обвинения в пиаре.

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