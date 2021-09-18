Була всього година: учасник "Холостячки 2" розповів про особливий несподіваний подарунок для Огнєвічь

У п'ятницю, 17 вересня на каналі СТБ вийшов перший ефір реаліті-шоу "Холостячка 2" зі Златою Огнєвічь. Серце красуні прийшли підкорювати чоловіки з різних сфер, різних професій, які постаралися максимально вразити дівчину вже при першому знайомстві.

Наприклад, 34-річний бізнесмен Ілля Закорецький, який потрапив в топ-16 щасливчиків, яким Злата дала шанс поборотися за її руку і серце, розповів в Instagram , як готував незвичайний подарунок для співачки своїми руками.

Чоловік при знайомстві презентував артистці картину з орхідей, виготовлених зі шкіри. "Таких орхдей в моїй колекції ще не було!"- запевнила його Злата.

За словами підприємця, він твердо вирішив, що хоче піти не просто на реаліті, а саме до Злати, хоча це було дещо страшно і хвилююче.

Ілля подарував Златі особливу картину (фото: instagram.com/holostyakstb)

Він заповнив анкету і став чекати дзвінка редактора, чоловік вже втратив надію, як його запросили на інтерв'ю, яке Ілля успішно пройшов. Після цього творчий бізнесмен вирішив проявити фантазію і придумати оригінальний подарунок, адже часу до першого знайомства залишалося зовсім мало.



"Однозначно я вирішив, що це буде квітка зі шкіри і зроблю я її сам своїми руками. В процесі роботи над подарунком, я приймаю рішення робити картину з білими орхідеями. Далі йде день за днем все швидше і швидше, а я все ще нічого не зробив, але я не зупиняюся. Через тиждень почало щось виходити - видимий результат, який мені сподобався. Сподіваюся, і Златі теж", - описав він процес підготовки сюрпризу для головної холостячки країни.

По дорозі з аеропорту на першу вечірку, у Іллі народився вірш-експромт. "Я взяв ручку і почав все швидко записувати, у мене була година дороги. Завчасно не було навіть думок про те, що треба написати вірш, все приходить тоді, коли має статися", - вважає чоловік.

Затала оцінила творчий порив Іллі, вона дала йому бутоньєрку, зазначивши, що чекає подальшого розкриття потенціалу чоловіка вже на проекті.