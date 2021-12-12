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Она дала четко понять: участник "Холостячки 2" рассказал, готов ли вернуть Огневич

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Воскресенье 12 декабря 2021 08:38
Она дала четко понять: участник "Холостячки 2" рассказал, готов ли вернуть Огневич Андрей Хветкевич (фото: instagram.com/diveeasy)
Автор: Ольвия Агаркова

Экс-участник "Холостячки 2" и один из фаворитов проекта, успешный бизнесмен, рекордсмен и чемпион по дайвингу Андрей Хветкевич покинул шоу после знакомства Златы Огневич с родителями участников. Мужчина был очень расстроен таким поворотом событий, ведь он старался впечатлять артистку и радовать ее красивыми запоминающимися свиданиями.

На финальном пост-шоу Андрей признался, что все еще одинок, а в интервью для YouTube-канала "Олицкая" детально рассказал о стратегии завоевания Златы Огневич и чувствах к певице.

"Злата, она публичное лицо, артист. Я не знал, какой должен быть к ней подход. Ведь она точно выбирает себе какого-то особенного мужчину. И как она выбирает, мне было не понятно. Я часто стеснялся и смущался с ней обсудить какую-то тему. Такой ступор был, и это как раз мешало завоевать Злату",- рассказал о своих ощущениях и ошибках Андрей.

Она дала четко понять: участник &quot;Холостячки 2&quot; рассказал, готов ли вернуть Огневич

Андрей готовил для Златы романтические свидания (фото: instagram.com/diveeasy)

"Я основывался на своих чувствах", - добавил мужчина.

Хветкевич отметил, что по характеру отличается от финалистов, и, возможно, его линия поведения и помешала пройти дальше.

"Я более мягкий. У меня в отношениях нет никакой ругани. Я должен был быть жестче, как избранник Златы, тогда было бы болше шансов", – считает предприниматель.

Андрей рассказал, что видел в тезке-победителе конкурента. "Я понимал, что он может победить, хотя до конца не верил в это", - поделился своим взглядом Андрей.

Она дала четко понять: участник &quot;Холостячки 2&quot; рассказал, готов ли вернуть Огневич

Андрей видел в тезке конкурента (фото: instagram.com/diveeasy)

Когда мужчина ушел из проекта, то был разбит, ведь совсем не ожидал, что покинет реалити именно на том этапе.

"Эта боль до сих пор присутсятвует, поэтому я не готов еще к новым отношениям", - признался бизнесмен.

Он также ответил на вопрос, готов ли добиваться расположения певицы и завоевывать ее за пределами проекта.

"Это чуть не та ситуация, не та история. В какой-то мере до сих пор больно. Я понимаю, что Злате я не нужен. Она дала это четко понять. Если я снова буду пытаться добиваться ее, то это будет бесполезно, бессмысленно", - поделился своими мыслями бизнесмен.

Напомним, что Злата Огневич и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный разошлись через 1,5 месяца после финала проекта.

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