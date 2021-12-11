Стало известно вместе ли Огневич и победитель "Холостячки 2": как сложилась судьба участников

После финала самого романтического реалити-проекта осени "Холостячка 2" поклонников шоу всю неделю мучал вопрос – вместе ли Злата Огневич и ее избранник Андрей Задворный? Как сложилась судьба экранной пары?

В пост-шоу "Как выйти замуж", которое вышло 10 декабря на канале СТБ , участники призналась, что изменилось в их жизни после того, как камеры выключились.

Успешный бизнесмен Андрей Хветкевич решил окончательно перебраться в Майями. Мужчина посещает психолога и работает над собой.

Болгарский теннисист Васко Младенов переехал в Киев и задумывается о гражданстве. Мужчина пока свободен и с головой ушел в свое хобби – творчество.

Григорий Решетник не стесняется задавать участникам неудобные вопросы (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ресторатор Винченцо Дулепа тоже находится в "свободном плавании" - он знакомиться с девушками, проводит с ними время, но для серсерйознихезных отношений пока "не созрел". Мужчина планирует открыть ресторан в Киеве, поэтому проводит в столице много времени.

Бизнесмен Илья Закорецкий переехал из Полтавы в Киев и начал развивать в столице свое дело.

Предложение руки и сердца

Каскадер Павел Богда пришел в студию со своей девушкой и даже решился публично сделать ей предложение. Жгучя брюнетка пообещала подумать и сказать бойфренду о своем решении лично.

Павел решился на предложение своей девушке (фото: instagram.com/stbua)

Фитнес-инструктор Олег Плахотнюк сошелся со второй гражданской женой Яной - матерью его второй дочки Евы. Во время одной из прогулок с ребенком, мужчина предложил бывшей съехаться и все начать сначала, она сгласилась. Влюбленные закрепили новый этап отношений поездкой в Италию. Пара не была расписана, поэтому прямо на пост-шоу Олег сделал Яне предложение!

Олег Плахотнюк сделал предложение матери своего ребенка (фото: instagram.com/holostyakstb)

Любовный треугольник "холостяка" и "холостячек"

"Принц на белом коне" Роман Васильев заявил, что стабильных и серьезных отношений у него пока нет, зато были мимолетные романы. Оказалось, он оказывал внимание сразу двум участницам проекта "Холостяк 11" - Надин Медвечук и Александре Миколюк.

"Отношений как парень-девушка - нет, такого не было. Это были дружеские отношения, времяпровождение, общение", - поделился он подробностями связи с Медведчук.

Роман завязал отношения сразу с двумя девушками (фото: instagram.com/holostyakstb)

У Надин же была другая версия. По ее словам, пара целовалась, Роман оказывал девушке знаки внимания и делал романтические жесты.

"Наши отношения развивались. И я чувствовала себя окрыленной, желанной. Думала: може что-то получиться?" - рассказала о своих ожиданиях девушка.

И вот, оказалось, что параллельно Роман приударил за еще одной участницей "Холостячки 11" Сашей Миколюк.

Александра и Надин поставили Романа в неловкое положение, когда сообщили, что знают друг о друге (фото: instagram.com/manchkina5)

"За мной, как и за Надин, ухаживали. Это было на протяжении двух недель.Было общение и поцелуи, были разговоры, что хочется двух дочек", - поделилась подробностями Александра.

Рома же заявил, что ему комфорно быть холостяком, он не готов идти дальше и строить серьезные отношения. В итоге, Роман извинился перед девушками за то, что задел их чувства и нехотя втянул в любовный треугольник.

Как сложилась судьба Димы Шевченко

Финалист "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко тяжело переживал отказ Златы. Он изо всех сил старался отвлечься после окончания проекта. В этом ему помог еще один участник шоу Илья - мужчина очень поддерживал друга.

Дима и Илья стали отличными друзьями (фото: instagram.com/holostyakstb)

Мужчина окончательно переехал в Киев, развивает спортивное направление, набирает группы и проводит тренировки. К нему с удовольствием записались друзья по проекту и не только - с Димой тренеруются "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан, участник "Холостячки" Андрей Рыбак.

Дима признался, что уже не свободен и строит отношения с прекрасой незнакомкой. Он написал девушке в соцсети, ведь она понравилась ему внешне.

"То что мне хорошо - это однозначно, больше чем симпатия 100%. Я хочу строить отншения с этим человеком, чтобы не было спешки", - заявил Шевченко.

Дима и Злата после проекта встретились во второй раз - в студии (фото: instagram.com/holostyakstb)

Мужчина пару раз общался со Златой. Певица как-то написала Дмитрию сообщение, и он ей перезвонил. Также Шевченко случайно столкнулся с Огневич.

"Дима был у меня дома, в моем доме в 9 утра. Открывается лифт, а там Дима с каким-то пакетиком еды, что-то буркнул и убежал", - призналась Злата. Оказалось, что девушка Дмитрия живет в одном доме с артисткой!

"Мне было очень больно, но я понимала, что это надо было сделать. Я не хотела тебя ранить. Я благодарна тебе, что ты открылся рядом со мной. Спасибо тебе!" - обратилась Злата к Дмитрию.

Остались ли Злата и Андрей вместе

Следующий день после съемок финала пара провела вместе - они много гуляли, фотографировались и наслаждались друг другомм. По возвращению в Киев, влюбленные начали жить вместе, но осторжничали и не появлялись вместе.

Злата и Андрей умудрились даже сходить в кино, съездить за город. Певица готовила любимому завтраки, а он заботился о том, чтобы в их доме всегда были живые цветы. Но сказка быстро закончилась.

Сказка Златы и Андрея быстро закончилась (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Мы не вместе. Это было мое решение. Мы были счастливы короткое время - полтора месяца. В какой-то момент я ощутил, что когда я ухожу, у меня нет тяги вернуться. Когда Злата мне писала слова любви, я понял, что не могу ответить - это будет неискренне", - рассказал Андрей.

Он отметил, что в один момент перестал чувствовать то, что чувствовал ранее. Андрей взял тайм-аут на неделю, чтобы разобраться в себе. Злате о решении он не сказал. Но время не помогло - Задворный решил порват с певицей.

Сейчас мужчина разбирается в себе и работает с психотерапевтом.

Злата тяжело переживала разрыв с Андреем (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Это было очень жестоко. Это было настольько неожиданно. Это был шок. Я и кричала, и плакала. По моему сердцу проехались бульдозером, раскатали, унизили", - со слезами рассказала о пережитом певица.

Андрей не выдержал напряжения и покинул студию, но затем вернулся и со слезаи признался, что не хотел делать Злате больно, разбивать ее сердце и попросил прощение у певицы.

Как сложились отношения Златы и Максима

Фаворит зрителей Максим Тарапата признался, что после ухода с проекта с головой ушел в работу – мужчина пока не готов к новым отношениям. Правда, после шоу бизнесмен и певица все же виделись.

Вечером того дня, когда Злату бросил Андрей, Максим предложил ей пройтись по городу и отвлечься. Друзья гуляли до 3 ночи. Затем они начали общаться и переписывались.

Максим поддержал Злату после разрыва с Андреем (фото: instagram.com/holostyakstb)

Также с Максимом, Златой, Дмитрием и Андреем произошла курьезная история. Так, Тарапата решил передать певице цветы через консьержа, но запреметил возле дома Златы Дмитрия, который шел к своей девушке.

Мужчина ошибочно подумал, что Огневич крутит роман с финалистом "Холостячки 2" и расстроился. Андрей также видел Диму в подъезде Златы и предъявил к нему претензии. Когда мужчины все выяснили, они посмеялись над необычой ситуацией.

После дружеских встреч со Златой, Максим понял, что чувства к певице остались.

"У меня чувства есть, и я рад что у нас такие отношения. Я рад, что мы на таком этапе можем поддержать друг друга", - прокомметировал происходящее Тарапата.

Злата очень ценит инициативу мужчины. "Еще я верю, что судьба ведет меня к чему-то светлому. Даже после всей боли, я верю, что есть настоящая и искренняя любовь", - заявила звезда.

Молодые люди уверяют, что они стали друзьями, а как сложатся их отношения дальше - покажет жизнь!