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Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в официальном трейлере спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя"

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Вторник 21 декабря 2021 15:18
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в официальном трейлере спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя" "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс", постер (фото: instagram.com/harrypotterfilm)
Автор: RBC.UA

В январе нового года на экраны выйдет долгожданное продолжение "Гарри Поттера", снятое к 20-му юбилею со дня премьеры культовой киноистории.

В специальном эпизоде под названием "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды, которые стали частью экранной сказки.

На днях HBO Max презентовал официальный трейлер ленты, полный волшебных и влнительных моментов, способных растрогать сердце каждого фаната "Гарри Поттера".

"Поделиться старыми воспоминаниями. Создать новые воспоминания. Приходите отпраздновать волшебство в честь 20–летия Гарри Поттера: #ReturnToHogwarts на Новый год", – подписали его создатели. За сутки ролик в сети Instagram оценили около 2 млн пользователей.

Напомним, автора сказки – писательницу Джоан Роулинг – к участию в съемках спецэпизода не пригласили. Виной тому, скорее всего, стали ее публичные высказывания о трансгендерных людях.

Ранее мы писали, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры "Гарри Поттера".

А также читайте, как изменилась "Блондинка в законе" Риз Уизерспун за 20 лет.

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Эмма Уотсон Дэниел Рэдклифф Гарри Поттер
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