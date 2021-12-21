Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в официальном трейлере спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя"
В январе нового года на экраны выйдет долгожданное продолжение "Гарри Поттера", снятое к 20-му юбилею со дня премьеры культовой киноистории.
В специальном эпизоде под названием "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды, которые стали частью экранной сказки.
На днях HBO Max презентовал официальный трейлер ленты, полный волшебных и влнительных моментов, способных растрогать сердце каждого фаната "Гарри Поттера".
"Поделиться старыми воспоминаниями. Создать новые воспоминания. Приходите отпраздновать волшебство в честь 20–летия Гарри Поттера: #ReturnToHogwarts на Новый год", – подписали его создатели. За сутки ролик в сети Instagram оценили около 2 млн пользователей.
Напомним, автора сказки – писательницу Джоан Роулинг – к участию в съемках спецэпизода не пригласили. Виной тому, скорее всего, стали ее публичные высказывания о трансгендерных людях.
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