Деніел Редкліфф, Емма Уотсон і Руперт Грінт в офіційному трейлері спецепізоду "Гаррі Поттер 20 років потому"

У січні нового року на екрани вийде довгоочікуване продовження "Гаррі Поттера", зняте до 20-го ювілею з дня прем'єри культової кіноісторії.

У спеціальному епізоді під назвою "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення в Хогвартс" появляться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Том Фелтон, Хелена Бонем Картер і інші зірки, які стали частиною екранної казки.

"Поділитися старими спогадами. Створити нові спогади. Приходьте відсвяткувати диво на честь 20-річчя Гаррі Поттера: #ReturnToHogwarts на Новий рік", - підписали його творці. За добу ролик в мережі Instagram оцінили близько 2 млн користувачів.

Нагадаємо, автора казки-письменницю Джоан Роулінг - до участі в зйомках спецепізоду не запросили. Виною тому, швидше за все, стали її публічні висловлювання про трансгендерних людей.