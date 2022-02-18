Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалисстичной фотосессии

Восемь актеров, которые так или иначе причастны к номинациям на Оскар приняли участие в красочной и сюрриалистичной фотосессии.

Американское издание Vanity Fair уже в 28-й раз публикует ежегодный специальный выпуск со звездами Голливуда.

Николь Кидман, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Идрис Эльба, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд, Эмджей Родригес и Симу Лю позировали для итальянского дуэта фотографов Маурицио Каттелана (Maurizio Cattelan) и Пьерпаоло Феррари (Pierpaolo Ferrari). Стилистом фотосессии выступила креативный директор и фэшн-журналист Кэти Гранд (Katie Grand).

Издание посвятило каждому герою отдельный пост в Instagram, который начинается с яркого видеоролика, превращаясь в обложку 28-го ежегодного выпуска Hollywood Issue. На сайте же можно прочитать истории, рассказаные героями глянца.

54-летняя номинантка на звание лучшей актрисы за роль в фильме "Быть Рикардо" - Николь Кидман, примерила на себя смелый образ и снялась в мини-юбке и чулках итальянского бренда Miu Miu.

Пенелопа Крус позировала в роскошном белоснежном платье с перьями от David Koma. Она также номинируется на звание лучшей актрисы за фильм "Параллельные матери".

Кристен Стюарт позировала в золотом купальнике Chanel и джинсах Levi’s. Актриса тоже попытается унести статуэтку в звании лучшей за участие в фильме "Спенсер".

Номинат на звание лучшего актера за роль в "Тик-так, бум" Эндрю Гарфилд снялся в ярко розовом костюме Louis Vuitton.

Бенедикт Камбербэтч попытается унести статуэтку как лучший актер за роль в картине "Власть пса".

Актер Идрис Эльба предстал в шикарном халате Versace.

Трансгендерная атриса Микаэла Джей Родригес появилась в коричневом платье Dior.

Симу Лю сыграл в картине "Шан-Чи и легенды десяти колец", который номинировали на звание лучших визуальных эффектов. Его тоже одели в розовый костюм Dior

Напомним, что церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.