Оскар-2022: объявлены имена трех ведущих на церемонии

Стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл названы ведущими знаменитой кинопремии в 2022 году.

Сегодня в программе "Доброе утро, Америка" (“Good Morning America"), представители Академии подтвердили, что Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл будут ведущими церемонии в 2022 году.

JUST ANNOUNCED: Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall will be the leading ladies to host this year's #Oscars!#OscarsOnGMA pic.twitter.com/bAOf0pnXCP — Good Morning America (@GMA) February 15, 2022

Событие уже нарекли историческим, так как впервые три женщины будут вести церемонию. Лишь на церемонии вручения премии Оскар 1987 года было трое ведущих - Чеви Чейз, Голди Хоун и Пол Хоган. А 45 лет назад, на церемонии вручения премии Оскар 1977, года было сразу двое женщин-ведущих - Эллен Берстин и Джейн Фонда.

"Представьте, что одна из самых смешных женщин-комедианток ведет церемонию вручения Оскара… А теперь умножьте это на три", - заявил Крейг Эрвич, президент Hulu Originals и ABC Entertainment.

Мероприятие будет транслироваться на канале ABC из театра Dolby в Лос-Анджелесе 27 марта. Также сообщается, что от гостей не будут требовать предъявить доказательство вакцинации от коронавируса.