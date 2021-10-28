Джулии Робертс - 54: как выглядит сегодня главная красотка Голливуда (фото)

Лучезарная улыбка, копна рыжеватых кудрявых волос и ноги от ушей - такой запомнилась зрителям исполнительница роли Вивьен в культовом фильме "Красотка". С тех пор актриса примерила на себя массу ролей и менялась до неузнаваемости, пробуя разные стили, прически и макияж. Список фильмов, в которых блестяще сыграла Робертс, впечатляет: "Сбежавшая невеста", "Свадьба лучшего друга", "Близость", "Одиннадцать друзей Оушена", "В постели с врагом", "Ешь, молись, люби"… Но, похоже, зрители не хотят прощаться с образом ее жизнерадостной и верящей в любовь героини: именно с Красоткой до сих пор ассоциируют Робертс.

В вопросах красоты и ухода за собой актриса категорична: она была одной из первых, кто заявил, что хочет стареть "красиво". Она не приемлет вмешательство во внешность пластических хирургов и поставила во главу угла заботу о здоровбе и принятие себя.

"Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я - настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть", - говорит Джулия.

Впрочем, судя по ее последней рекламной кампании для Lancome, стареть она и вовсе передумала. Предлагаем полюбоваться современными фото голливудской актрисы, которыми она делится в своем Instagram.

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)