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Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)

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США, Четвер 28 жовтня 2021 20:27
Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото) Джулія Робертс (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Промениста посмішка, копиця рудуватого кучерявого волосся і ноги від вух - такою запам'яталася глядачам виконавиця ролі Вів'єн в культовому фільмі "Красуня". З тих пір актриса приміряла на себе масу ролей і змінювалася до невпізнання, пробуючи різні стилі, зачіски і макіяж. Список фільмів, в яких блискуче зіграла Робертс, вражає: "Наречена, що втекла", "Весілля кращого друга", "Близькість", "Одинадцять друзів Оушена", "В ліжку з ворогом", "Їж, молися, люби"... Але, схоже, глядачі не хочуть прощатися з образом її життєрадісної і романтичної героїні: саме з Красунею досі асоціюють Робертс.

Пропонуємо помилуватися сучасними фото актриси, яка сьогодні, 28-го жовтня, відзначає 54-річчя.

У питаннях краси та догляду за собою актриса категорична: вона була однією з перших, хто заявив, що хоче старіти "красиво". Вона не сприймає втручання в зовнішність пластичних хірургів і поставила на чільне місце турботу про здоров'я і прийняття себе.

"Я знаю, що у мене є зморшки, але я хочу їх бачити. Адже це я - справжня. Я хочу, щоб ви приймали мене такою, яка я є", - каже Джулія.

Втім, судячи з її останньої рекламної кампанії для Lancome, старіти вона і зовсім передумала. Пропонуємо помилуватися сучасними фото голлівудської актриси, якими вона ділиться в своєму Instagram.

Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Раніше ми писали, чим займаються дочки Шона Пенна, Джулії Робертс, Енді Макдауелл та інших акторів.

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