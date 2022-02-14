Эльфы, динозавры и Доктор Стрэндж: лучшие трейлеры и тизеры новых блокбастеров

"Доктора Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Перед матчем Marvel представила ролик сиквела "Доктора Стрэнджа". В трейлере можно увидеть тёмную версию главного героя. Премьера намечена на 5 мая 2022 года.

"Властелин колец: Кольца власти"

Первый тизер-трейлер сериала от Amazon, основанного на книгах Толкина о Средиземье. События "Колец власти" развернутся во Второй Эпохи Средиземья, когда Саурон стремился развратить эльфов, выдавая себя за Аннатара. Премьера должна состояться 2 сентября 2022 года.

"Лунный рыцарь"

Тизер мини-сериала с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком в главных ролях. Айзек сыграет Марка Спектора, бывшего морпеха США с диссоциативным расстройством личности, который становится проводником египетского бога Луны Хонсу и решает бороться с преступностью довольно жестокими методами.

"Нет"

Новый хоррор Джордана Пила ("Прочь", "Мы"). По сюжету жители американского ранчо Хейвуд столкнутся с гигантским облаком, которое рушит здание и убивает людей. Фильм выйдет в американский прокат 22 июня.

"Скорая"

Фильм Майкла Бэя с Джейком Джилленхолом. Картина расскажет про двух братьев, которые во время ограбления угоняют машину "скорой помощи", в которой находятся врач и умирающий пациент.

"Затерянный город"

Приключенческая романтическая комедия с Сандрой Баллок и Ченнингом Таттумом выйдет в прокат 7 апреля.

"Мир Юрского периода: Господство"

Финальная часть трилогии, в которой вернутся персонажи из "Парка Юрского периода". Сюжет фильма разворачивается через четыре года после событий второй части. По сюжету, после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Выйдет в украинский прокат 9 июня.

Помимо этого Netflix выпустил свой собственный ролик с фрагментами предстоящих фильмов, среди которых: "Серый человек", сиквел "Энолы Холмс", "Проект Адам" и другие.