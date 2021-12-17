Эти факты о комедии "Де гроші" точно соберут вас у телеэкранов: найдете клад быстрее DZIDZIO?

О чем авантюрная комедия-квест "Де гроші"

По сюжету фильма производства компании DZIDZIOFILM, пианист-авантюрист Миша, которого сыграл DZIDZIO, пытается раздобыть деньги, чтобы вызволить своего друга из-под ареста. Для этого герой устраивается на работу к пожилой владелице таинственного дома-квеста, и начинает поиски.

Но не одного его интересует вопрос "Где деньги?. Так, в здании, полном загадок и своих неожиданных секретов, богатство ищут буквально все.

Бюджет ленты, к слову, составил 27 миллионов гривен, из которых большую часть средств - 21 миллион 600 тысяч - выделило Госкино, а остальные уже инвесторы.

Интересные факты о комедии "Де гроші"

Фильм создан в новом для украинского кинематографа жанре - комедия-квест. Уникальность жанра состоит в том, что все зрители будут ангажированы искать деньги вместе с героями фильма. Впрочем, авторы заранее намекают, что богатство окажется совсем не там, где все подумают.

На создание приключенческого фильма DZIDZIO вместе с продюсером Анатолием Безухом вдохновило посещение нескольких десятков самых разных квест-комнат.

Как снимали комедию "Де гроші" (фото: кадр из фильма / instagram.com/dzidzio)

В ленте "Де гроші" абсолютно всех героев воплотили популярные украинские знаменитости. Ада Роговцева, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко, Дима Варварук и другие. Как отметила продюсер картины Диана Юраш, собрать такой звездный актерский состав удалось именно хорошим отношениям DZIDZIO со многими представителями шоу-бизнеса.

Съемки фильма чуть не обернулись трагедией - трос подвижного потолка оборвался в то время, когда на площадке находилась Ада Роговцева. Конструкцию весом несколько десятков килограммов едва удержали два троса-страховки. Михаил Хома бросился спасать актрису, ободрав колени и локти, а на запястье получил синяк в форме сердца.

Ада Роговцева и Михаил Хома DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Самым большим вызовом для самой Ады Роговцевой стали сцены в постели. Популярная актриса шутит, что в 84 года участвовать в интимных сценах стоит только в комедийном жанре.

"Постельная сцена" из комедии "Де гроші" (фото: кадр из фильма)

Одним из первых роль в ленте получил участник гипершоу "Маска" Евгений Сморыгин. В первом сезоне проекта звездный детектив DZIDZIO пообещал снять в своем новом фильме персонажа Жабеня, под маской которого и скрывался известный актер.

Ради роли в кино Владимир Остапчук овладел новым интересным навыком - быстро считать деньги, ведь в этой комедии он предстал в образе богатого владельца дорогого ресторана. Перед съемками телеведущий, вместо того чтобы повторять свой текст, должен был учиться, как правильно и эффектно пересчитывать купюры.

Сергей Лыба, известный поклонникам творчества DZIDZIO, как Бодя Паук, долго отказывался от съемок сцены, где герои, по сюжету, должны прыгнуть в канализационные отходы. Чтобы убедить актеров снять такой кадр, Михаилу Хоме пришлось прыгнуть первому.

Исполнительница роли соблазнительной горничной Анна Буткевич готовилась к съемкам вместе с хореографом. А одной из самых трудных стала сцена в ледяной комнате. Чтобы имитировать снег, создатели фильма использовали мелкий пластик, который во время многочисленных дублей постоянно попадал актерам в рот.

Фильм "Де гроші" ждет международный прокат, для чего создатели ленты уже придумали и апробировали с иностранцами англоязычное название фильма - "Money Quest".

Фильм "Де гроші" покажут на телеэкранах (фото: кадры из фильма / instagram.com/dzidzio)